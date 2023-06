El Partido Socialista del Tito Berni continuará manteniendo gran parte del poder municipal en la isla de Fuerteventura gracias a Coalición Canaria. La formación de Fernando Clavijo, que en paralelo negocia con el Partido Popular para desbancar al socialista Ángel Víctor Torres de la presidencia del Gobierno de Canarias, está dispuesta a pactar con el PSOE que hasta hace unas semanas estaba bajo el pleno control del ex diputado detenido José Bernardo Fuentes Curbelo.

Aunque Fuentes Curbelo y su sobrino, el ex director general de Ganadería y ex candidato a la alcaldía de Antigua Thaiset Fuentes han sido suspendidos temporalmente de militancia, sus tentáculos en el PSOE majorero siguen siendo muchos. Sin ir más lejos el hermano del ex diputado que ejercía de cerebro de la trama, Domingo Fuentes, es el director insular de la Administración del Estado en Fuerteventura.

Este periódico ya desveló semanas atrás una conversación entre el alto cargo del Gobierno de Sánchez con el mediador Marco Antonio Navarro Tacoronte. Una charla que según el atestado se debía producir a comienzos del año 2021. En ella Navarro Tacoronte y el hermano del cabecilla de la trama hablaban, entre otras cosas, de la empresa de drones que supuestamente pagaba mordidas.

La negociación entre Coalición Canaria y el PSOE de Fuerteventura, según ha podido saber OKDIARIO, persigue que los nacionalistas canarios asuman la presidencia del Cabildo con los socialistas en el equipo de gobierno. De firmar un acuerdo, este se extendería también a varios ayuntamientos importantes de Ia isla que serían dirigidos por ambas formaciones.

Esta negociación entre Coalición Canaria y el PSOE en el Cabildo de Fuerteventura rompe por completo la dinámica que el partido de Clavijo viene defendiendo desde los comicios. Y que no es otra que ir de la mano del PP, para poner fin así a la era de Torres en el gobierno canario. Si alcanzan un acuerdo nacionalistas y populares, que está muy encaminado, Fernando Clavijo volvería a ser presidente autonómico.

En las elecciones del 28 de mayo Coalición Canaria logró ser el partido más votado en el Cabildo con ocho representantes. Tres más que el PP, que obtuvo cinco como el PSOE. Sin embargo, la libertad de pactos que dio la dirección de CC a sus territorios, hace que en el caso majorero el ala más izquierdista opte por sumar con el PSOE en lugar de con los populares en línea con lo que van a hacer a nivel regional.