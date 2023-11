Ante el anuncio de la visita a Canarias de la comisaria europea de Asuntos de Interior, Ylva Johansson, para abordar la «emergencia humanitaria» de las islas, el secretario nacional de Coalición Canaria, David Toledo, ha aprovechado para lanzar un claro mensaje a Fernando Grande-Marlaska. El ministro del Interior acompañará a Johansson y desde la formación le han pedido que viaje «con los deberes hechos».

El descontrol que se está viviendo en el archipiélago canario ante la masiva llegada de inmigrantes ilegales supone su peor crisis. Por ello, el presidente canario, Fernando Clavijo, ya reclamó respuestas ante esta situación en la ronda de reuniones que mantuvo. También lo hizo en la reunión con el vicepresidente de la Comisión Europea, Margaritis Schinas, en la que trasladó el «desinterés» del Gobierno de España.

Lo cierto es que las pateras continúan llegando de manera masiva y en Canarias aún esperan medidas para abordarlo. Por ello, Toledo no ha dudado en tachar de «irresponsable» la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez: «Es el único que puede movilizar recursos materiales y económicos europeos para responder a crisis humanitarias como la que está atravesando el archipiélago», ha declarado.

▪️ CC reclama a Marlaska que venga a Canarias “con los deberes hechos” 👉 @davidtoledoniz recuerda que España no ha activado los recursos de la UE para atender la emergencia migratoria en las Islas ➕info👇https://t.co/POp6m14J3z#NacionalistasCanarios pic.twitter.com/xpQNyd5dxm — Coalición Canaria (@coalicion) November 28, 2023

Por ello, el secretario nacional de Coalición Canaria ha querido destacar la labor de Clavijo: «El interés de la comisión europea es fruto del esfuerzo del presidente canario por situar la crisis migratoria que se vive en la frontera sur de Europa en la agenda europea».

No sin dejar en evidencia la falta de compromiso por parte de Marlaska, quien aún no ha establecido un plan acorde a las exigencias de la crisis: «Y no de un Gobierno de España que cumpla su compromiso en una materia tan sensible como esta y que compromete no sólo la atención que se le está dando a las personas que llegan a las islas sino los recursos públicos en islas como El Hierro, Lanzarote o Fuerteventura donde no están dimensionados para hacer frente a la llegada continua de personas», ha concluido.