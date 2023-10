La clase política se blinda en el Palacio Real: se aísla de periodistas y sociedad civil en otra sala

Polémica en la recepción oficial por el 12 de octubre, Día de la Fiesta Nacional. Los políticos se han blindado en una sala especial apartando a los periodistas y a la sociedad civil a otro espacio diferente. Tal como ha presenciado OKDIARIO, el cocktail tras el besamanos con Felipe VI se ha desarrollado de una forma inédita y ha provocado un monumental enfado entre los informadores que, como otros años, contaban con tener oportunidad de preguntar a los representantes públicos en un ambiente distendido. Varios periodistas se han afanado en convencer a los responsables y, finalmente, han rectificado.

Los contactos del Gobierno de España con la prensa, de todas formas, se han reducid a la mínima expresión. Pedro Sánchez en lugar de mantener un aperitivo afable con los redactores y con altos cargos de los medios de comunicación únicamente ha estado un escaso minuto. En ese visto y no visto, el jefe del Ejecutivo ha aprovechado para cargar contra el Partido Popular por, dice, ser los responsables de los gritos de «¡Que te vote Txapote!» en el desfile. Sobre la investidura ha dicho que hablará con todos los grupos parlamentarios del Congreso menos Vox.

El presidente del Gobierno en funciones ha esquivado expresamente confirmar si tiene intención de hablar con el expresidente catalán Carles Puigdemont. Apunta que está inmerso en una negociación y por ahora lo que hace es hablar con los grupos parlamentarios.

«Yo me reúno y hablo con los grupos», ha insistido una y otra vez a la pregunta de los periodistas durante el breve corrillo durante la recepción en el Palacio Real este 12 de octubre. Interrogado sobre si llamaría por teléfono a Puigdemont como hizo con el dirigente de ERC Oriol Junqueras, Pedro Sánchez se agarra al argumentario. En todo caso, ha diferenciado entre ERC y Junts, subrayando que con los primeros llevan trabajando 5 años.

Más de 2.000 invitados

Ha sido la primera vez que la princesa de Asturias, Leonor, ha protagonizado el besamanos. No se ha cambiado de ropa como su padre y ha mantenido su uniforme militar. Ha sido una recepción que durado más de una hora con más de 2.000 invitados. Representantes de embajadas, tribunales de Justicia, medios de comunicación, organizaciones no gubernamentales, ex ministros y un largo etcétera han estrechando la mano a la Familia Real.

Varias han sido anécdotas que deja la jornada. La princesa Leonor ha saludado a sus compañeros de academia militar entre risas y muestras de complicidad. También ha sido especial cuando los Reyes han saludado a personas con movilidad reducida. Ha sido el caso del padre de la Constitución Miguel Herrero de Miñón, al que se han acercado viendo que le costaba desplazarse con su bastón.