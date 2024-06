El CIS de Tezanos se supera: da la victoria al PSOE 11 días después de perder las europeas

El PSOE ganaría las elecciones generales de celebrarse hoy. Así lo cree el CIS de Tezanos, que en su barómetro de junio coloca a los socialistas por delante del PP sólo 11 días después de que las elecciones europeas colocaran a los de Feijóo cuatro puntos por delante de los de Sánchez.

Tezanos insiste en que, aunque el PSOE pierda 4 puntos en un mes y reduzca su ventaja respecto al PP hasta un único punto de distancia, el PSOE encabezaría la intención de voto con un 31,7% de la estimación.

La encuesta se realizó en los días previos a la celebración de las Elecciones Europeas, de las que el PP de Alberto Núñez-Feijóo salió victorioso con cuatro puntos de ventaja sobre los socialistas. Sin embargo, en el barómetro de Tezanos no se atisba una subida de los populares. A estos se les otorga un 30,7% de la estimación de voto, un dato muy similar a la encuesta del mes anterior.

La tercera posición, según Tezanos, es para Vox, que se posiciona en ese lugar al alcanzar el 12,1%. Los de Santiago Abascal se distancian así en tres puntos de Sumar. A la coalición que lideraba Yolanda Díaz en el momento en el que se realizó la encuesta se le atribuye un respaldo del 8,8%.

Según indican los expertos en Sociología, el CIS de Tezanos ha sobrestimado a la izquierda en 41 de las 42 elecciones que se han celebrado desde que éste ocupa la presidencia. Es decir, ha exhibido prácticamente siempre su sesgo. Es más, si se revisan los datos desde 2015, son ocho los organismos que se dedican a la realización de encuestas los que realmente aciertan en sus previsiones, pero entre ellas no se encuentra la institución pública presidida por Tezanos.

De hecho, en los pasados comicios europeos celebrados hace menos de dos semanas, Tezanos quedó en evidencia como nunca lo había hecho. Su última estimación cometió un error de 1,6 puntos de media: el desvío con el PP fue de casi 5 puntos, mientras que con el PSOE fue de 2,6. De entre los 10 organismos que se han analizado, el CIS fue el peor con su estimación.

Tezanos echa balones fuera

Aun con todos estos datos sobre la mesa, Tezanos echa balones fuera cuando se le pregunta por el desacierto de sus encuestas. Hace una semana protagonizó un encontronazo con una reportera que le preguntó por el motivo de estas estimaciones erradas. Lejos de dar una respuesta coherente, decidió decir que la periodista no tenía «ni idea de Sociología».

Con las Elecciones Europeas Tezanos firmó su mayor patinazo al frente del CIS al fallar en todos los pronósticos: se equivocó en la totalidad de las horquillas que daba a cada formación con representación en la Eurocámara.

Los suyos eran los únicos sondeos que daban como ganador al PSOE, y lo hacía, además, con una amplía mayoría, al otorgarle a los socialistas varios puntos de distancia respecto al PP.

Visto el desastre, la reportera con la que protagonizó el encontronazo abordó en la calle al presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas para saber cómo explicaba la disparidad entre sus predicciones y los resultados, pero el político no quiso asumir un error de semejante calibre. Es más, negó sus desaciertos.

«No se ha entendido bien y usted no sabe nada de sociología», le recriminó Tezanos a la reportera, que le planteó si «¿no se ha entendido la encuesta?». «No, usted no ha entendido lo que hemos publicado nosotros», le echó en cara con seriedad Tezanos.