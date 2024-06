El encontronazo de Tezanos con una periodista de La Sexta: «¿Tú qué sabrás?»

José Félix Tezanos ha protagonizado un encontronazo con una periodista al haberse visto forzado a dar la cara ante La Sexta tras firmar el mayor patinazo del CIS: falló en todos los pronósticos con los sondeos de las Elecciones Europeas celebradas el pasado domingo, de las que salió victorioso el PP de Feijóo. El CIS de Tezanos ha fallado más que una escopeta de feria, dado que se ha equivocado en la totalidad de las horquillas que daba a cada formación.

Los de Tezanos eran los únicos sondeos que daban como ganador al PSOE, y lo hacía, además, con una amplía mayoría, al otorgarle a los socialistas varios puntos de distancia respecto al PP.

Visto el desastre, una reportera de La Sexta ha abordado en la calle al presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas para saber cómo explica la disparidad entre sus predicciones y los resultados. Sin embargo, el político no ha querido asumir un error de semejante calibre. Es más, ha negado sus desaciertos.

Tezanos ha intentado quitarse de encima a la reportera asegurando que va a convocar a toda la prensa «un día en el CIS», para que pueda «hacer con tranquilidad todas las preguntas» que deseen.

Ante su evasiva para no contestar a la pregunta, ésta ha insistido, y esta vez ha ahondado más herida: «No ha acertado el resultado de ninguno de los nueve partidos que han obtenido representación en el Parlamento Europeo».

Esta vez, el presidente del CIS se ha desviado de su estrategia y, en lugar de sortear la pregunta, ha optado por responsabilizar a quien interpreta los datos para disculparse a sí mismo, a lo que ha añadido un ataque directo a la periodista de la cadena de Atresmedia. «Eso quiere decir que no se ha entendido bien y que usted no sabe nada de sociología», le ha recriminado.

La respuesta ha pillado por sorpresa a la reportera, que ha tenido que lanzar una nueva pregunta para comprobar que era real lo que había escuchado y que no lo había malinterpretado: «¿No se ha entendido la encuesta?». «No, usted no ha entendido lo que hemos publicado nosotros», ha sentenciado él.

«Explíquemelo», le ha pedido, a lo que Tezanos se ha negado, porque «lo harán sentados», ha indicado para salir del paso y no tener que entrar en detalles. Eso sí, se ha justificado diciendo que «el margen en algunos casos era de 0 puntos, de 0,4 o de 0,5».

Todos los errores del CIS

Los sondeos del CIS daban al PSOE de Sánchez entre un 31,6% y un 33,2% de los votos (consiguió el 30,1%), mientras que el PP obtendría, según él, entre un 28,3% y un 30,5% (frente al 30,1% que sacó en las urnas). Las urnas dieron de manera oficial la victoria al PP de Feijóo con 22 escaños frente a los 20 del PSOE.