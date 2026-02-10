Cerdán pide intervenir en la audiencia previa del juicio por el ‘caso mascarillas’ pese a no estar imputado

El ex secretario de Organización del PSOE, el encarcelado Santos Cerdán, ha pedido al Supremo que su defensa pueda intervenir el próximo jueves en la audiencia preliminar que antecede al juicio contra el ex ministro José Luis Ábalos y su asesor Koldo García por los contratos de mascarillas durante el Covid, pese a no estar imputado en la causa.

La defensa de Santos Cerdán ha presentado una alternativa para evitar lo que considera una grave vulneración de derechos fundamentales y una ruptura en la unidad de la causa: en lugar de permitir simplemente su representación en la audiencia preliminar, propone que se juzgue de forma acumulada todo el procedimiento del caso Koldo en la Audiencia Nacional.

Los letrados de Cerdán argumentan que en esa vista del caso mascarillas —prevista ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo para después de Semana Santa— se van a decidir cuestiones esenciales que afectan directamente a la pieza en la que está investigado Cerdán (relacionada con supuestas comisiones o mordidas en adjudicaciones de obra pública), pero sin que su defensa ni la de los demás implicados en esa rama puedan participar.

Añaden que, al tratarse de una resolución del Supremo, no cabría recurso alguno contra lo acordado, lo que implicaría —de manera paradójica— que aspectos clave para la estrategia defensiva de Cerdán quedarían resueltos de forma definitiva sin haber sido oído.

Además, destacan que, tras la renuncia de José Luis Ábalos a su acta de diputado, ya no existe impedimento para enjuiciar en un mismo procedimiento los hechos imputados al exministro y a su exasesor por los contratos de mascarillas durante la pandemia, junto con el resto de la causa. Precisamente esa parte del caso ha sido remitida recientemente a la Audiencia Nacional tras perder Ábalos su aforamiento.

Por todo ello, los abogados —Benet Salellas y Jacobo Teijelo— insisten en la urgencia de resolver esta situación, ya que de no hacerse así se privaría irreversiblemente a su defendido del derecho a una defensa efectiva.

Como opciones concretas solicitan: o bien autorizar que su defensa formule alegaciones en la audiencia previa prevista, o bien anular el auto de apertura de juicio oral en la pieza de las mascarillas y remitir esa parte al juez Ismael Moreno de la Audiencia Nacional, para que todo el caso Koldo se acumule y tramite en un único procedimiento.