Santos Cerdán contrató un chófer personal a cargo del PSOE porque no confiaba en los que había en Ferraz, pese a que algunos de ellos llevan décadas dando servicio a los dirigentes socialistas.

Fuentes consultadas aseguran que este movimiento extrañó en la sede socialista al disponer él de conductores privados tras ser nombrado secretario de Organización del PSOE y poder ordenar dónde tenían que recogerle o llevarle.

Las fuentes mencionadas tienen claro que quería discreción y por ello contrató a una persona de su confianza. «No quería que nadie supiese lo que hacía o dónde iba», explican estas voces.

Pese a tener un conductor de su confianza pagado por el partido, Santos Cerdán también seguía dando órdenes a los chóferes de Ferraz y podía hacerlo al ser entonces el secretario de Organización del partido. Les obligaba, por ejemplo, a buscar a su íntima amiga la diputada cordobesa Rafaela (Rafi) Crespín a altas horas de la noche.

Cerdán se reunía con empresarios

Santos Cerdán tenía numerosas reuniones con empresarios en Madrid. Muchas de estas citas con empresarios se produjeron en el restaurante del Hipódromo, cuya dirección está controlada por personas del PSOE. En este establecimiento también tienen comidas ministros socialistas como Félix Bolaños o Fernando Grande-Marlaska.

Cerdán también se citaba con su socio Antxon Alonso Egurrola en la empresa Servinabar, que está bajo la lupa de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por recibir numerosas adjudicaciones públicas de las que presuntamente se habrían extraído las mordidas.

Alonso Egurrola tuvo en nómina a familiares de Santos Cerdán, como a su hermana Belén y a muchos allegados del PSOE de Navarra. Cerdán, por su parte, firmó un contrato para tener acciones en Servinabar, que fue intervenido por la UCO.

Los socios Antxon y Santos llegaron juntos a Madrid y trataron de replicar la trama navarra en la capital. Alonso se hizo cargo de pagarle el alquiler a Santos Cerdán y su familia a cambio de favores en la Administración. Se trataba de un ático de lujo por el que se pagaban 2.600 euros mensuales y que fue alquilado con opción a compra. Tras su entrada en prisión, ha perdido la posibilidad a compra.

Cerdán también trajo a Madrid a Koldo García y le ofreció como conductor del partido para los altos cargos socialistas. Finalmente, Ábalos le fichó en su equipo por una cuestión de afinidad.

Los gastos de Santos Cerdán

El que fuera secretario de Organización del PSOE quería que sus reuniones transcurrieran con el mayor sigilo posible y pasaba los gastos al partido. A menudo, se pasaban facturas duplicadas o gastos que no llegaban a cuadrar.

Celia y Covadonga, secretarias de la Secretaría de Organización, eran las encargadas de recoger las hojas de gasto. Las hojas quedaban visadas por su superior, que era el secretario de Organización de ese momento, es decir, Santos Cerdán. Él mismo se autorizaba sus gastos, no había nadie por encima supervisando.

Tras ello, las secretarias pagaban en efectivo en sobres lo que hubiera pasado. Tanto Ábalos como Cerdán obtuvieron miles de euros durante los años que estuvieron al frente de la Secretaría de Organización.

Cerdán y su familia vivían del partido, de empresarios afines y de su sueldo en el Congreso de los Diputados. Su mujer, Francisca Muñoz, conocida como Paqui, no trabajaba y cobra una pensión por incapacidad en un pie pese a que camina a toda velocidad.

La hija del matrimonio ha estado años estudiando en una universidad privada la carrera de Medicina, pero ha tenido que dejar los estudios por no poder pagarlos tras el ingreso de Santos Cerdán en prisión. Su familia ha vuelto a Milagro, ahora nadie les paga el piso.

Santos Cerdán, durante sus años dentro de la política, ha podido acumular un patrimonio de una casa en Navarra, un coche todoterreno y tiene más de 50.000 euros en sus cuentas.