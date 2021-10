La ceniza es un nuevo reto al que se enfrentan los técnicos del Instituto de Ciencias de la Tierra. La solución es colocar sondas para predecir si se puede abrir una nueva boca volcánica en la isla de La Palma. Las cenizas pueden alcanzar los dos metros de altura y que llega a cubrir incluso los pinos.

Tomamos medidas de la caída de ceniza. El volumen de tefra se estima entre 8 y 9 millones de m3 desde el inicio de la erupción / We take measurements of the ashfall. The volume of tephra is estimated between 8 and 9 million m3 since the beginning of the eruption @ManchesterVolc pic.twitter.com/J0LhnL88yc

