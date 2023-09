Cabizbajo. Así descendía la calle madrileña de Génova el presidente de Murcia, Fernando López Miras, la medianoche de este miércoles tras abandonar la sede nacional del Partido Popular: poco antes, había cenado junto a otros dirigentes nacionales del PP y a negociadores de Vox en un restaurante cercano.

Sobre la mesa, varias posibles soluciones y ofrecimientos de una y otra parte encaminados a alcanzar un acuerdo de gobierno que contente a ambas partes. El 7 de septiembre acaba el plazo para lograr una investidura que evite las elecciones. «Estamos muy lejos del acuerdo», afirman a OKDIARIO fuentes conocedoras de la reunión.

Un restaurante madrileño, no muy lejos de la sede nacional del PP en la calle Génova, fue el escenario del enésimo desencuentro entre PP y Vox en el proceso de negociación para alcanzar un pacto de Gobierno en Murcia. Entre los asistentes a esa cita se encontraba López Miras, el hombre que en menos de una semana deberá anunciar que la región se encamina a unas nuevas elecciones tras tres meses de negociaciones infructuosas. A no ser que algo cambie en el último momento y el acuerdo se haga posible. Pero según ha podido saber OKDIARIO, no hay visos, de momento, de que eso ocurra.

En esa cena, a la que acudieron cargos de Vox, se volvió a poner sobre la mesa un abanico de opciones para que ambas formaciones encuentren por fin un punto de confluencia que haga posible el acuerdo. Pero ninguna de las propuestas de cada bando satisfizo las pretensiones del otro.

Lo que había empezado de forma prometedora se cerraba, de nuevo, con una sensación agridulce para ambos y el convencimiento de que, a apenas unos días del límite, las posiciones siguen «muy lejos del acuerdo».

Desde Vox no se han movido mucho las posiciones. Las exigencias planteadas en la negociación «son las mismas» que se plantearon en la primera investidura fallida de López Miras. Es decir, una vicepresidencia y dos consejerías. Las soluciones alternativas que ha presentado el PP hasta ahora no colman esas expectativas de los de Santiago Abascal.

PP y Vox buscan evitar elecciones

El tiempo corre en contra de las negociaciones. La repetición electoral, entienden ambos partidos, es un escenario que podría complicar su estrategia a nivel nacional. El desencuentro en Murcia choca con el deshielo de las relaciones entre PP y Vox en Madrid, donde estos últimos ya han garantizado el apoyo de los 33 diputados de Abascal a Feijóo. Unas nuevas relaciones bilaterales entre Génova y Bambú que no han sido suficientes, todavía, para que Murcia alcance el pacto.

En Murcia, a diferencia de lo que ocurre en Madrid, ese apoyo a López Miras no será gratis. Como así lo reclama el PP, que busca la fórmula del gobierno en solitario. En Murcia no hay urgencia por desalojar a la izquierda del Gobierno sino por renovar un ejecutivo de centroderecha.

Murcia no es Madrid

Nada tiene que ver la situación, recuerdan en Vox, con la que se vive a nivel nacional. Así lo anunció José Ángel Antelo, presidente provincial de Vox, tras anunciar Abascal el apoyo a una mayoría constitucional en el Congreso de los Diputados en una sesión de investidura a Núñez Feijóo. «Las decisiones que se tomen a nivel nacional no repercuten en la Región de Murcia, pues son escenarios diferentes», recalcó.

«Nosotros hemos obtenido una representación de casi el 18 por ciento de los murcianos y lucharemos para que sus intereses se tengan en cuenta», insistió el líder de Vox en la Región de Murcia.