Vox señala a Génova por el fracaso en Murcia: «Si es por López Miras, ya sería presidente»

PP y Vox escenifican el primer fracaso en las negociaciones de pactos tras el 28M. El acuerdo fue posible en Extremadura, Baleares, Comunidad Valenciana y en cerca de 140 ayuntamientos de toda España… pero no en Murcia, donde la investidura fallida de este lunes de Fernando López Miras, con los votos en contra de Vox, encamina a la región a nuevas elecciones. Entre los de Santiago Abascal se apunta, sin duda, al papel de Génova para hacer fracasar las negociaciones. Consideran que la posición inamovible le convenía al PP nacional, y la postura se ha llevado hasta el límite pese a los avisos de los de Abascal.

«Si fuese por López Miras, ya sería presidente ahora mismo», aseguran fuentes de Vox a OKDIARIO, que entienden que pese a que de cara a la galería el veto a la entrada de los de Abascal en el Gobierno era idea del presidente regional, de puertas para adentro la situación era bien distinta. Era López Miras quien apostaba por encontrar una solución negociada con Vox, dicen, que no le obligase a ir a elecciones.

En Vox apuntan que el fiasco murciano es «cosa de Génova». Al PP nacional de Alberto Núñez Feijóo, dicen, le interesa llegar a la campaña «en pleno choque con Vox, con un encontronazo caliente el día del cara a cara con Sánchez». Creen que se trata, explican, de un gesto de campaña encaminado a buscar votos en las filas socialistas y a permitir a Feijóo llegar a ese primer debate con una vía de escape cuando el líder socialista le cuestione sobre los pactos con los de Abascal.

Por otra parte, Vox entiende que su posición no se ha movido «ni un milímetro de lo que se ha dicho en toda la campaña del 28M y antes incluso». Hacen referencia al «nada gratis» con el que Abascal y los suyos advertían al PP que los pactos postelectorales deberían ir acompañados no sólo de acuerdos programáticos, sino de la garantía de que se cumplirían para que no pasase «lo de Madrid». En Vox consideran que el pacto al que llegaron en 2021 con Isabel Díaz Ayuso no se cumplió porque no entraron en el Gobierno. Y, por ello han exigido su entrada, hasta cierto punto, a los Gobiernos regionales que han dependido de sus votos.

En Murcia, además, Vox entiende que ha logrado el mejor de sus resultados autonómicos, con un 17% de los votos. «En Murcia se ha votado por un gobierno muy amplio que podría representar a más del 60% de los murcianos», ha asegurado esta mañana Abascal en Antena 3 antes de que se produjese esa segunda votación fallida de investidura en Murcia. «Ahora se nos hace un chantaje y se nos pide el apoyo a cambio de nada», ha explicado Abascal.

A elecciones

Investidura fallida de Fernando López Miras. Vox ha votado no, al igual que el PSOE y Podemos, por lo que el candidato del PP no ha podido salir reelegido como presidente de la Región de Murcia tras las elecciones autonómicas del pasado 28 de mayo. A López Miras le hubiese bastado la abstención de los de Santiago Abascal en la votación de la sesión de investidura celebrada este lunes en la Asamblea Regional de Murcia, pero los diputados de Vox, liderados a nivel local por José Ángel Antelo, han optado por votar en contra del dirigente popular y la repetición electoral planea sobre la región.

El resultado de esta segunda votación ha sido el siguiente: 21 síes y 24 noes. Fernando López Miras se ha quedado a dos votos favorables de ser investido presidente autonómico, los mismos dos escaños que le faltan para tener mayoría absoluta en la Cámara regional. Vox ha votado en contra de la investidura del candidato del PP en las dos votaciones, el mismo sentido del voto que han hecho los socialistas y podemitas.

El reloj parlamentario ya está en marcha, con una posible repetición electoral en el horizonte. Se abre un plazo de dos meses para que los distintos partidos logren un acuerdo que eviten que los murcianos vuelvan a acudir a las urnas. El plazo comenzó el pasado viernes 7 de julio y la fecha límite es el próximo 7 de septiembre. «Si transcurrido el plazo de dos meses desde la primera votación de investidura ningún candidato hubiera obtenido la confianza, el presidente de la Asamblea la disolverá, convocándose nuevas elecciones», señala el reglamento de la Asamblea Regional de Murcia.