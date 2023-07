Abascal: «En Murcia exigimos la Vicepresidencia y una parte importante de las áreas del Gobierno»

PREGUNTA.- El PP de la Región de Murcia ha contactado con José Ángel Antelo [portavoz de Vox en esta comunidad] para verse este miércoles. ¿Qué va a pasar en esa entrevista? ¿Habrá Gobierno en Murcia o nuevas elecciones? ¿Qué van a exigir?

RESPUESTA.- Dije en el mitin de Murcia que nuestra posición no iba a variar y no va a variar. He leído en la prensa, no sé si es verdad, que van a ofrecer unos puestos en la Mesa del Parlamento… Eso es un nuevo insulto a Vox y nosotros no vamos a cambiar nuestra posición. Tres millones de españoles han votado a Vox, pese a la demonización de todos los medios de la izquierda y una parte muy significativa de los que obedecen al Partido Popular, y oyendo perrerías sobre Vox. Esa gente tiene derecho a la representación política, a nivel nacional y en Murcia. Y nosotros vamos a defenderles y representarles.

P.- ¿Y cuál es la exigencia?

R.- Participar en un Gobierno alternativo. En las autonómicas, Vox tuvo el 18% del voto en Murcia y no puede ser que a quien ha tenido el 18% del voto se le diga que se haga invisible y se abstenga. Entre otras cosas porque Ciudadanos tuvo el 12% y cuatro de las diez consejerías del Gobierno.

P.- ¿Van a exigir cuatro?

R.- No es una cuestión de números…

P.- Pero la Vicepresidencia entiendo que sí.

R.- Yo entiendo que un partido que tiene prácticamente la mitad de la fuerza que el otro tiene que tener la vicepresidencia y una parte importante de las áreas del Gobierno. Y en función de la importancia de esas áreas para aplicar las políticas y los principios en los que creemos se verá si son dos, cuatro o cinco consejerías. No me parece tan importante el número como el hecho de que, de una vez por todas, el Partido Popular en Murcia respete a los electores de Vox. O los respeta o tendrán que votar otra vez. Parece que son ellos los que están decididos a ir a unas elecciones. Nosotros que creemos que es un error, pero tampoco les tenemos miedo.

P.- ¿Y qué va a pasar en Aragón?

R.- Pues lo mismo. Pero allí tengo que hablar en otro tono porque desde el principio se ha actuado correctamente, con respeto y no ha habido ningún insulto a Vox como en otras comunidades autónomas. Espero que se pueda llegar a un acuerdo.