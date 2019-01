El presidente de la asociación Cataluña Pueblo de España, François Meylan, ha denunciado ante la Unesco el daño que causan al patrimonio cultural y natural de Cataluña las toneladas de plástico amarillo que los independentistas han colocado para imponer su ideología totalitaria al conjunto de los catalanes.

Meylan ha dirigido este viernes un escrito a la directora general de la Unesco, Audrey Azoulay, en el que denuncia que los separatistas colocan cada semana, hasta en el último rincón de Cataluña, “toneladas de plásticos de color amarillo, algunos de los cuales se encuentran en los cursos de agua, cuando no directamente en las playas y en el mar”, como un signo externo de su ocupación ideológica de todos los espacios públicos.

Algo que, señala, no sólo constituye una amenaza para el patrimonio cultural y el entorno natural, sino también para la convivencia: “Desde el momento en que el patrimonio intangible se utiliza como emblema de una identidad de exclusión partidista, no sólo pierde su valor universal, sino que restringe el acceso a su disfrute a personas que no comparten las mismas orientaciones políticas”.

El resultado de todo ello, añade, dificulta la convivencia entre todos los catalanes de distintas ideologías y se convierte en “un instrumento de manipulación de las masas”. Los espacios públicos y el patrimonio de todos los catalanes y españoles, puesto al servicio de una imposición política sectaria, excluyente y supremacista.

El presidente de Cataluña Pueblo de España ha incorporado a su escrito un dossier con decenas de fotos de espacios públicos de Cataluña invadidos por los lazos amarillos contaminantes y banderas esteladas, inspiradas en la de la dictadura cubana.

Las imágenes incluyen la torre de la Iglesia de Castelltersol (coronada con una estelada y un lazo amarillo gigantesco), la plaza mayor de Berga (convertida en una pesadilla totalitaria de esteladas), la playa de Port de la Selva, en Cadaqués (transformada en un cementerio de cruces amarillas para arruinar al sector turístico), el edificio Gaudí del Parc Güell de Barcelona (presidido por una enorme estelada), el parque natural de Montseny o la playa de Pals, en Gerona. Todo ello con una estética propia de los espectáculos fascistas y nacionalsocialistas de los años 30.

No en vano, explica François Meylan en su carta dirigida a la Unesco, los independentistas recurren a prácticas totalitarias como la manipulación de masas, la discriminación lingüística de los castellanoparlantes, la falsificación de la historia en los libros de texto escolares, el victimismo, el fomento del odio, la utilización de los Mossos d’Esquadra como Policía política y la estigmatización de los ciudadanos que no comparten su credo nacionalista.

El presidente de Cataluña Pueblo de España recuerda que el actual presidente de la Generalitat, Quim Torra, es un supremacista que desprecia al resto de los españoles, a los que califica como “bestias con forma humana, con una tara en el ADN“.

Al respecto, recuerda que el pasado 1 de octubre Torra apoyó y alentó públicamente a los CDR, “milicias que vandalizan, intimidan, coaccionan y agreden a los catalanes que no opinan como ellos”. Pocas horas después de que Torra les animara a seguir “apretando”, los CDR provocaron altercados en toda Cataluña e intentaron asaltar el Parlament. Como resultado de todo ello, 32 agentes de los Mossos d’Esquadra resultaron heridos.

Quim Torra ha ido más lejos y ha apostado públicamente, en varias ocasiones, por hacer efectiva la independencia mediante la “vía eslovena“, que supuso una guerra civil con decenas de muertos y cientos de heridos.

François Meylan fundó la asociación Cataluña Pueblo de España la pasada primavera en Lausanne (Suiza). Desde entonces, ha puesto en marcha una ofensiva para denunciar ante las principales autoridades europeas el peligro que supone el nacionalismo supremacista para la convivencia y para el propio futuro de Europa.

Su asociación ha denunciado a Quim Torra ante la Fiscalía suiza por delitos de odio y ante el Papa Francisco el apoyo de la Iglesia catalana al golpe de Estado secesionista. También ha denunciado ante la Unión Europea y ante la Fiscalía española que la Generalitat utiliza a los Mossos d’Esquadra, un cuerpo armado con más de 17.000 agentes, como una “Policía política”.