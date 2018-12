Colau y un club separatista vetan a una campeona irlandesa en un maratón por ser invidente

La alcaldesa Ada Colau y la asociación separatista Corredors.cat han vetado la participación de la campeona irlandesa Sinead Kane en la carrera de maratón 24 hores ultrafons BCN, que se celebra el próximo día 15, porque es invidente.

La noticia ha sido acogida con indignación por la prensa irlandesa, ya que Sinead Kane es todo un símbolo en su país. Kane es abogada, tiene dos doctorados y en 2007 se convirtió en la primera mujer ciega que completa una maratón en cada continente, en siete días.

Junto a su guía y entrenador John O’Regan, corrió el primer maratón en la Antártida y los restantes en Punta Arenas (América del Sur), Miami (América del Norte), Madrid (Europa), Marrakech (África), Dubai (Asia) y finalmente Sydney (Oceanía). Como atleta, ha batido dos records Guinness oficiales.

Las pistas de atletismo de Can Dragó, en Barcelona, acogerán el próximo día 15 la carrera de maratón 24 hores ultrafons BCN, en la que participarán 150 corredores. Acreditada por los títulos que ha obtenido hasta ahora, Sinead Kane intentó inscribirse para participar en esta competición, pero la asociación independentista Corredors.cat se ha negado a aceptarla por ser invidente.

Los organizadores sostienen que la presencia de esta campeona irlandesa puede constituir “un grave riesgo” para el resto de participantes, ya que necesita correr en paralelo acompañada por su guía.

La junta directiva de Corredors.cat difundió el 22 de septiembre de 2017 un comunicado en el que apoyaba el referéndum ilegal del 1-O, defendía el imaginario “derecho de autodeterminación” de Cataluña y arremetía contra los jueces y la Policía por “impedir el pleno ejercicio de derechos fundamentales como la libertad de expresión y el derecho de reunión”.

El gabinete jurídico Iuris & Factor de Barcelona, que cada año lleva de forma altruista una causa social, ha asumido la representación de Sinead Kane para lograr que pueda participar en el maratón. “Como la prueba está patrocinada por el Ayuntamiento de Barcelona y se celebra en un pabellón municipal, decidimos acudir a la Oficina para la no Discriminación del consistorio”, explica el abogado Eric Ventura, miembro del despacho Iuris & Factor.

“Sin embargo, el Ayuntamiento no ha atendido nuestros argumentos y nos ha dicho que no puede pueden hacer nada para que Sinead participe en la prueba, algo que nos sorprende porque el Ayuntamiento de Barcelona presume de ser inclusivo y luchar contra cualquier forma de discriminación“, añade Eric Ventura.

La entidad independentista que ha vetado la participación de Sinead Kane en la prueba por ser invidente, Corredors.cat, recibe financiación del Ayuntamiento de Ada Colau en forma de subvenciones, así como de otros patrocinadores privados. Al igual que los medios de comunicación de su país, Sinead Kane está sorprendida e indignada por lo ocurrido en Barcelona, ya que hasta ahora en ningún país la habían vetado en una competición por ser invidente.

Sinead es legalmente ciega, ya que solo tiene un 5% de visión, tal como ha informado la prensa irlandesa. Tiene una forma de discapacidad visual denominada “ceguera por la nieve“: nació sin iris, por lo que sus ojos dejan entrar demasiada luz: esto significa que ve la blancura, en lugar de la oscuridad.

Se ha convertido en un auténtico símbolo en su país por su capacidad de superación. En 2009 se convirtió en la primera abogada invidente de Irlanda. En octubre del año pasado obtuvo un doctorado honorario por la National University of Ireland y dos meses después, en diciembre, se doctoró en Derecho por la Dublin City University.

En una reciente entrevista, resumía su filosofía como atleta con las siguientes palabras: “No persigas títulos, persigue tu pasión. No te centres únicamente en el objetivo final. Es bueno cuando llegas al final y logras la recompensa de la meta, pero trata de disfrutar el viaje a medida que avanzas”.

Training done on the track following the white lines but now need to work on the tan lines. #training #BeatYesterday pic.twitter.com/RbAlX4wH6f

— Dr. Sinead Kane (@KaneSinead) August 6, 2018