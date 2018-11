Forn pide “perdonar” las cargas policiales del 1-O: “Sin perdón es imposible avanzar como país”

El ex conseller Joaquim Forn ha reiterado su predisposición a participar en la candidatura del PDeCAT a las elecciones municipales, ha añadido que le gustaría hacerlo en una lista unitaria y ha asegurado que el proyecto del expresidente Carles Puigdemont, la Crida per la República, no concurrirá a esos comicios. Además ha invitado a los separatistas a perdonas las cargas policiales del 1-O.

“La Crida no se presentará a las elecciones municipales”, ha expresado Forn en una entrevista de TV3, en la que ha definido al movimiento político de Puigdemont como un instrumento para un momento excepcional.

Frente a uno de los clamores que se pronuncian en las manifestaciones a favor del proceso independentista en referencia a las cargas policiales del 1-O, ‘Ni oblit ni perdó’ (Ni olvido ni perdón), Forn cuestiona: “No se puede olvidar, pero ¿por qué no se tendría que perdonar? Sin perdón es imposible avanzar como país”.

Para el ex conseller recluso en la prisión de Lledoners (Barcelona), “lo que es necesario es la máxima unidad política superando la lógica de partidos”, algo que reclama por carta a aquellos que le envían misivas.

También asegura Forn que prepara la defensa del juicio por el proceso independentista basándose en “desmontar el relato de la violencia, denunciar la vulneración de derechos y libertades, y en la defensa del referéndum”.

Afirma que está preparado para todo y que una sentencia condenatoria “generaría una indignación que habrá que canalizar”, e insiste en que la respuesta siempre tiene que ser pacífica.

Por su parte, el PDeCAT celebrará este viernes las elecciones para escoger a los responsables y miembros del Consell Nacional de la formación.