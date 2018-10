La mayoría golpista del Parlament desobedece a Llarena y no suspenderá a los diputados inhabilitados

Mantiene el acta a los diputados suspendidos pero a la vez aprueba que puedan delegar el voto en otros

La mayoría golpista en el Parlament de Cataluña ha votado mantener el acta de los diputados suspendidos a pesar de estar inhabilitados por el juez Llarena. Además los independentistas han hecho una segunda votación para que los parlamentarios suspendidos puedan delegar su voto en otros. Esta artimaña parlamentaria no tiene precedentes y Ciudadanos y PP se han ausentado de la votación para evitar participar de un nuevo fraude de ley.

El diputado del PP en el Parlamento de Cataluña Santi Rodríguez ha sostenido que los diputados procesados por el Tribunal Supremo estarán suspendidos pese a que el pleno vote este martes en contra de su suspensión.

Tenso pleno

En su intervención durante el pleno que aborda esta cuestión, ha asegurado que la resolución del Supremo suspendiendo a los diputados es automática, así que lo que decida el Parlament será “un engaño más”.

“Podrán salir a la calle diciendo que el Parlament nos hemos revelado contra la decisión de Llarena, y quedarán muy bien engañados. La realidad es que estarán suspendidos, como ya lo están cuando se dictó aquella resolución”, ha advertido.

Además, Rodríguez ha recordado que los servicios del Parlament ya suspendieron la retribución de estos diputados, por lo que ve aplicada la suspensión.

Ha alertado de que los partidos independentistas “se saltan sus propias leyes”, en referencia al reglamento del Parlament y el Estatut, y ha recriminado a los comuns que apoyen la sustitución de los diputados suspendidos.

El PSC pide acatar

La diputada del PSC-Units en el Parlamento de Cataluña, Alícia Romero, ha pedido al Govern de la Generalitat que reconozca que acatan la resolución judicial del Tribunal Supremo por la que quedan suspendidos seis diputados de la Cámara autonómica: “¿Tanto cuesta acatarla y decir que no están de acuerdo?”.

En el Pleno del Parlament este martes para abordar la suspensión de estos diputados procesados por rebelión, Romero ha acusado al Ejecutivo catalán de “engañar a la gente” y de escenificar, ya que a su juicio los diputados han sido suspendidos automáticamente, porque no cobran sueldo, no pueden emitir su voto y no pueden presentar iniciativas parlamentarias.