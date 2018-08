Puigdemont intentará a la desesperada comparecer en el Parlamento Europeo antes del 1-O

Puigdemont busca un golpe de efecto para el aniversario del referéndum ilegal Fuentes parlamentarias aseguran que le cerrarán "todas las puertas"

Carles Puigdemont intentará por todos los medios comparecer en el Parlamento Europeo para promocionar el evento independentista que quieren montar de cara al próximo 1 de octubre. Fuentes conocedoras aseguran que el ex president está llamando a “todas las puertas” posibles para lograr, antes del 1-O, hacer un mitin en la sede europarlamentaria en Bruselas.

Dada la dificultad que atañe que alguien que quiere destruir un país, y que está fugado de la Justicia española, pueda hacer campaña independentista en las instalaciones europeas, Carles Puigdemont está buscando la manera de lograrlo sorteando todos los obstáculos que tiene, que no son pocos. El propio Antonio Tajani, presidente del Parlamento Europeo, reconoce en privado que cualquier ataque a la constitución de un Estado miembro es para él un ataque al marco legal de la Unión Europea (UE), en lo que es un claro rechazo a los independentistas. De este modo, la idea inicial de declarar bajo el amparo de ALDE, grupo liberal al que todavía pertenece el PDeCAT -aunque no por mucho tiempo-, se difumina.

Beatriz Becerra: “La Eurocámara no puede servir a los planes de alguien que desea acabar con la Unión”

Pero los golpistas tienen un plan B, que pasa por utilizar sus influencias en partidos flamencos o incluso de extrema derecha de otros países, tal y como han explicado a OKDIARIO fuentes conocedoras, para alcanzar su objetivo de vender la independencia en el Parlamento Europeo.

Además, según fuentes europarlamentarias -que confirman, por cierto, las intenciones de Puigdemont-, recuerdan que el mismo 1 de octubre hay un pleno Estrasburgo. “No creo que se arriesgue a ir a Francia, pero tampoco es descartable”, señalan.

Beatriz Becerra, vicepresidenta de la subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo y Eurodiputada del grupo liberal ALDE, recuerda a OKDIARIO que “Puigdemont está acusado de gravísimos delitos contra la Constitución Española, es un fugado de la justicia y, por lo tanto, no puede tener cabida en el Parlamento Europeo“.

Antonio Tajani: “Cualquier ataque a la constitución de un Estado miembro es un ataque al marco legal de la UE”

“La Eurocámara no puede ser el escenario para la propaganda secesionista de un personaje que representa los valores contrarios a Europa, un personaje que sólo tiene apoyos políticos en la ultraderecha. Quiero recordar que Antonio Tajani, el presidente del Parlamento Europeo, cuando le pedí que las instituciones se implicaran contra el intento de golpe de Estado en Cataluña, me dijo que cualquier ataque a la constitución de un Estado miembro es un ataque al marco legal de la UE”. “La Eurocámara no puede servir a los planes de alguien que desea acabar con la Unión”, concluye Becerra.

El también eurodiputado independiente, que forma parte del grupo ALDE, Enrique Calvet, ve “desafortunado” que un “perseguido de la justicia española por presuntos delitos muy graves” pueda “acceder a la casa de los europeos demócratas”. “Espero que el presidente Tajani, como ya hizo una vez, y por motivos de seguridad y respeto a los sistemas judiciales europeos y a los valores democráticos, de orden de impedir su entrada al Parlamento si de verdad forzara a hacer su numerito“, señala Calvet.

Enrique Calvet: “Siempre se le deberá reprochar tanto a los gobiernos como a los presuntos golpistas el llevar a Europa la corrosión de sus valores fundamentales”

“Esto es una etapa más de este siniestro presunto delincuente intentando armar pantomimas e intentando proseguir con los mensajes intoxicadores, separatistas y antidemócratas de apoyo al racismo que han disfrazado en Europa y pretender hacer dignos”, continúa el eurodiputado, que recuerda que todo esto está pasando en “una Europa que casi se construye para combatir los valores que este nefasto personaje representa”.

“Esto demuestra, en primer lugar, la lenidad de todos los gobiernos de España que han dejado el campo abierto a la introducción de ese relato falso, encubridor de crímenes en Europa y, en segundo lugar, que siempre se le deberá reprochar tanto a los gobiernos como a los presuntos golpistas el llevar a Europa la corrosión de sus valores fundamentales incostituyentes a través de artimañas y ofensivas”, concluye Calvet.