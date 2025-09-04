Clasificación y todos los equipos que pasan a octavos de final del EuroBasket 2025

El EuroBasket 2025 no se detiene y la fase de grupos ha terminado. La mala noticia para los aficionados españoles es que la selección que dirige Sergio Scariolo no ha podido superar la final anticipada que tenía ante Grecia y es por ello que cae eliminada de esta competición en la que defendía el título. La vigente campeona dice adiós y también se despide el técnico italiano, ya que había anunciado que dejaría su cargo al terminar este campeonato para iniciar una nueva aventura en el Real Madrid.

Después de una semana jugándose en cuatro países diferentes, ahora este torneo entra en su recta final y sólo queda una semana y media para saber quién será el país que se proclame campeón en Riga. España es la vigente campeona, ya que los de Sergio Scariolo se colgaron el oro en 2022 en Berlín, el cuarto entorchado de EuroBasket que llegaba al palmarés de la Real Federación Española de Baloncesto.

Así quedan los grupos del EuroBasket 2025

La fase de grupos del EuroBasket 2025 ha sido apasionante y los amantes de este deporte han podido ver auténticos partidazos en este torneo que se está celebrando en Letonia, Chipre, Finlandia y Polonia. La emoción ha estado viva hasta el último momento en varios cuadros, ya que no se han decidido hasta la última jornada. Hay que recordar que los cuatro primeros países en cada tabla son los que han sacado el billete para los octavos de final. Turquía y Alemania fueron los únicos conjuntos que consiguieron el pleno de victorias.

Grupo A

Turquía. 5 victorias. 10 puntos. Serbia. 4 victorias. 9 puntos. Letonia. 3 Victorias. 8 puntos. Portugal. 2 victorias. 7 puntos. Estonia. 1 victoria. 6 puntos. República Checa. 0 victorias. 5 puntos.

Grupo B

Alemania. 5 victorias. 10 puntos. Lituania. 4 victorias. 9 puntos. Finlandia. 3 victorias. 8 puntos. Suecia. 1 victoria. 6 puntos. Montenegro. 1 victoria. 6 puntos. Gran Bretaña. 1 victoria. 6 puntos.

Grupo C

Grecia. 4 victorias. 9 puntos. Italia. 4 victorias. 9 puntos. Bosnia y Herzegovina. 3 victorias. 8 puntos. Georgia. 2 victorias. 7 puntos. España. 2 victorias. 7 puntos. Chipre. 0 victorias. 5 puntos.

Grupo D

Francia. 4 victorias. 9 puntos. Polonia. 3 victorias. 8 puntos. Eslovenia. 3 victorias. 8 puntos. Israel. 3 victorias. 8 puntos. Bélgica. 2 victorias. 7 puntos. Islandia. 0 victorias. 5 puntos.

Así quedan los octavos del EuroBasket 2025

De las 24 selecciones que participaron en el EuroBasket 2025 ya sólo quedan 16 que pueden pelear por colgarse el oro en la gran final. Todos sueñan con alcanzar la final del próximo domingo 14 de septiembre, pero todos los combinados nacionales son conscientes de que no tendrán un camino fácil hacia ese día que tienen marcado en rojo en el calendario.

Turquía – Suecia. Sábado 6 de septiembre a las 11:00 horas.

Alemania – Portugal. Sábado 6 de septiembre a las 14:15 horas.

Lituania – Letonia. Sábado 6 de septiembre a las 17:30 horas.

Serbia – Finlandia. Sábado 6 de septiembre a las 20:45 horas.

Grecia – Israel. Domingo 7 de septiembre a las 20:45 horas.

Polonia – Bosnia. Domingo 7 de septiembre a las 11:00 horas.

Italia – Eslovenia. Domingo 7 de septiembre a las 17:30 horas.

Francia – Georgia. Domingo 7 de septiembre a las 14:15 horas.

Cuadro del EuroBasket 2025

Hay que destacar que toda la fase eliminatoria de este EuroBasket 2025 se disputará en Riga, Letonia, por lo que todos los países ya se reunirán en un mismo país para jugar estas rondas en las que cualquier error pueden mandarte a casa. Sin duda, lo que nos queda por delante promete ser frenético y llegados a este punto del torneo todos intentarán ser los próximos en ocupar el trono que ostenta la selección española de baloncesto masculino desde 2022, cuando se coronó en Berlín.

Cuartos de final

Ganador del Turquía – Suecia contra el vencedor del Polonia – Bosnia. Martes 9 de septiembre

Vencedor del Grecia – Israel contra el ganador del Lituania – Letonia. Martes 9 de septiembre.

Ganador del Alemania – Portugal contra el vencedor del Italia – Eslovenia. Miércoles 10 de septiembre.

Vencedor del Francia – Georgia contra el ganador del Serbia – Finlandia. Miércoles 10 de septiembre.

Semifinales

Turquía, Suecia, Polonia o Bosnia contra e Grecia, Israel, Lituania o Letonia. Viernes 12 de septiembre.

Alemania, Portugal, Italia o Eslovenia contra Francia , Georgia, Serbia o Finlandia. Viernes 12 de septiembre.

Tercer y cuarto puesto y final