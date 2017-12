Gerona rebautiza la plaza de la Constitución como plaza del 1-O con el apoyo del PSC

El Pleno del Ayuntamiento de Gerona ha aprobado cambiar el nombre a la plaza de la Constitución, que desde este lunes pasa a llamarse plaza del 1 de octubre. El PSC ha apoyado la moción presentada por CiU, ERC y la CUP, que ha conseguido 21 votos a favor, por los tres en contra sumados entre C’s y PP.

S’aprova per 21 vots a favor i 3 en contra la moció conjunta d’@ercmesxgirona, @CUPGirona i @PDeCATGIRONA per modificar el nom de la plaça de la Constitució per “plaça 1 d’octubre” #plegirona

— Ajuntament de Girona (@girona_cat) December 11, 2017