Estos son los partidos de hoy jueves 25 de junio en el Mundial 2026: quién juega, horarios y dónde verlos por TV en directo

La fase de grupos continúa cerrándose para diferentes cuadros de este Mundial 2026 y después de que el miércoles conociéramos los clasificados y los eliminados, este jueves 25 de junio se va a seguir confeccionando el cuadro de los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo. Habrá varios partidos emocionantes que serán finales anticipadas para los que lo jueguen, como puede ser un claro ejemplo el Paraguay – Australia.

Qué partidos se juegan hoy, jueves 25 de junio, en el Mundial 2026

Curazao – Costa de Marfil

La jornada del jueves 25 de junio arrancará con un Curazao – Costa de Marfil de la jornada 3 del grupo E del Mundial 2026 en el que hay mucho en juego. Este encuentro se disputará en el Estadio de Filadelfia y los africanos son conscientes de que con un puntito se clasificarán como segundos a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo, pero si pierden prácticamente quedarían eliminados, aunque podrían esperar el milagro de estar entre los ocho mejores terceros.

Ecuador – Alemania

A la misma hora se jugará en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey el otro encuentro del grupo E del Mundial 2026, que será el Ecuador – Alemania. Los germanos ya están clasificados matemáticamente, por lo que podrían tirar de rotaciones ante un combinado sudamericano que sólo ha sumado un puntito y que necesita ganar sí o sí para mantener vivas sus opciones de estar en la fase final de la Copa del Mundo.

Japón – Suecia

En la madrugada del jueves 25 al viernes 26 de junio se jugarán los partidos que decidirán el grupo F de este apasionante Mundial 2026. En el Estadio de Dallas se verán las caras Japón y Suecia. Los nipones tienen cuatro puntos y los nórdicos tres, por lo que el empate beneficiaría a los asiáticos, pero tal vez no le vendrían mal a los suecos, ya que con cuatro puntos sería complicado que no estuvieran entre los ocho mejores terceros.

Túnez – Holanda

El Estadio de Kansas City acoge el otro partidazo del grupo F del Mundial 2026 en el que hay algo menos en juego. Túnez ya está eliminada matemáticamente de la Copa del Mundo y se despedirán del torneo ante una Holanda que arranca esta fecha como primera de grupo con 4 puntos. La Oranje es claramente la favorita para sumar los tres puntos, pero en el caso de no ser así, muy mal se le tiene que dar para no estar en los dieciseisavos de final.

Turquía – Estados Unidos

Ya más entrados en la madrugada le llega el turno al grupo D de la Copa del Mundo. Turquía ya está eliminada y Estados Unidos, una de las anfitrionas, ya tiene su billete hacia los dieciseisavos de final del Mundial 2026, por lo que este choque que se disputa en el Estadio de Los Ángeles es un mero trámite para ambos combinados.

Paraguay – Australia

Donde estará la emoción en el grupo D del Mundial 2026 será en el Estadio de la Bahía de San Francisco con el Paraguay – Australia. Ambos combinados están igualados con tres puntos, por lo que la que gane se clasificará como segunda de su cuadro. Un empate podría llevarlas a ambas a los dieciseisavos, ya que como hemos dicho, sería muy raro que alguna tercera con cuatro unidades en su casillero se quede fuera. En el caso de empate, los australianos quedarían por encima.

Curazao – Costa de Marfil. Jueves 25 de junio a las 22:00 horas. Estadio de Filadelfia.

Ecuador – Alemania. Jueves 25 de junio a las 22:00 horas.. Estadio de Nueva York/Nueva Jersey.

Japón – Suecia. Madrugada del jueves 25 al viernes 26 de junio a las 1:00 horas. Estadio de Dallas.

Túnez – Holanda. Madrugada del jueves 25 al viernes 26 de junio a las 1:00 horas. Estadio de Kansas City.

Paraguay – Australia. Madrugada del jueves 25 al viernes 26 de junio a las 4:00 horas. Estadio de la Bahía de San Francisco.

Turquía – Estados Unidos. Madrugada del jueves 25 al viernes 26 de junio a las 4:00 horas. Estadio de Los Ángeles.

Dónde ver hoy por TV hoy los partidos del Mundial 2026

Recordamos que RTVE y Dazn son los dos medios de comunicación que poseen en nuestro país los derechos televisivos en exclusiva para ofrecer los partidos de la Copa del Mundo, aunque el ente público sólo puede emitir en directo por televisión un choque al día y el operador privado es el que puede emitir de manera íntegra todos los encuentros que se jueguen durante el Mundial 2026.

Si nos fijamos en los seis partidos que se jugarán en la jornada de hoy, jueves 25 de junio, en el Mundial 2026, el encuentro que ofrecerán La1 y Dazn conjuntamente es el Ecuador – Alemania, por lo que es el partido que se podrá ver gratis y en abierto por televisión en directo. Los otros cinco duelos sólo se van a poder ver por Dazn.

Además, las aplicaciones RTVE Play o la de Dazn, que se pueden descargar en teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, también ofrecerán estos partidazos del Mundial 2026. En la web de OKDIARIO te vamos a ofrecer la narración en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto del Ecuador – Alemania y también la mejor información sobre todo lo que suceda en los diferentes encuentros.