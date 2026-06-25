La mujer de Koldo Olalde, un etarra huido en Venezuela, es una de las fallecidas en los terremotos

Entre las víctimas mortales de los dos potentes terremotos de Venezuela destaca el caso de la hispanovenezolana Alazne Solabarrieta Lecea, de 65 años, nacida en Caracas y de ascendencia vasca. Alazne ha fallecido al derrumbarse el edificio donde residía junto a su marido en el barrio caraqueño de San Bernardino.

Su esposo es Luis María Koldo Olalde Txistu, un etarra que perteneció al comando Urola de ETA y que huyó de la justicia española a finales de los años 70. Las Fuerzas de Seguridad le atribuyen cinco asesinatos y la construcción de un zulo durante su pertenencia al citado comando. Consiguió huir en abril de 1979 al ser identificado por la Policía.

Él sí ha sobrevivido al derrumbe. Fue rescatado tras pasar varias horas bajo los escombros y lo evacuaron en camilla.

Olalde estaba en búsqueda y captura acusado de participar en varios atentados, entre ellos, el asesinato con coche bomba de guardias civiles en 1978.

Tras huir a Venezuela, vivió durante décadas en el país, donde regentó junto a su mujer un restaurante de cocina vasca llamado Pakea, informa El Correo. Alazne era nieta de José María Solabarrieta, ex alcalde de Hondarribia (Vizcaya) durante la Segunda República, quien se exilió en Venezuela tras la Guerra Civil.