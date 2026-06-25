Devastación total: los estragos de los dos terremotos en Venezuela vistos desde el aire

Los vídeos de vista aérea que circulan por redes y medios internacionales muestran un panorama desolador de Venezuela tras los dos potentes terremotos que sacudieron anoche el país. Con magnitudes de 7,2 y 7,5 ocurridos con apenas 39 segundos de diferencia, los sismos han dejado una huella de destrucción visible desde el cielo, especialmente en la región capital y el litoral central.

En Maiquetía, donde se encuentra el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar —principal puerta aérea del país— presenta daños estructurales graves. Las imágenes aéreas revelan grietas extensas en la pista de aterrizaje, techos colapsados en la terminal, paneles caídos y escombros dispersos por las zonas de embarque. El aeropuerto permanece cerrado indefinidamente. Pasajeros y trabajadores vivieron momentos de pánico mientras el techo se derrumbaba y las estructuras se sacudían violentamente. Las tomas desde un dron muestran la terminal como un espacio caótico, con grietas en muros y columnas, y personal de emergencia evaluando los restos.

En La Guaira, la zona más afectada, las vistas aéreas son impactantes: decenas de edificios residenciales y complejos habitacionales colapsaron por completo o quedaron inclinados de forma peligrosa. Barrios enteros aparecen cubiertos de montañas de escombros, con techos hundidos, fachadas derrumbadas y calles bloqueadas por concreto y hierro retorcido. El polvo aún se eleva en algunas áreas, mientras equipos de rescate trabajan entre los restos.

En Caracas, las imágenes desde el aire muestran un skyline alterado. Edificios emblemáticos presentan grietas profundas, algunos parcialmente colapsados, especialmente en zonas como Altamira, San Bernardino y Los Próceres. Puentes y vías rápidas tienen daños visibles, y extensas zonas urbanas permanecen sin electricidad, con barrios a oscuras al caer la noche. El metro y el sistema ferroviario fueron suspendidos para facilitar las labores de emergencia.