Albares informa de que hay 68 españoles en Venezuela que no han sido localizados tras el terremoto

José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores, ha informado este jueves que por el momento hay al menos 68 españoles sin localizar en Venezuela después de los dos terremotos que sacudieron el país caribeño durante la madrugada del miércoles al jueves. Albares ha explicado, en declaraciones durante la escala del avión en el que viajaba con el Rey Felipe VI a México, que su ministerio está trabajando en preparar un censo sobre la colonia española en Venezuela, que asciende a unas 150.000 personas.

Exteriores ha hecho un llamamiento a quienes no hayan contactado con la Embajada de Caracas ni con el consulado correspondiente para que estén atentos a las redes sociales de ambos y del Ministerio. Los ciudadanos españoles en Venezuela podrán encontrar allí los teléfonos de emergencia consular para poder informar sobre su estado, lo que permitirá realizar un informe sobre la situación de la colonia española en el país.

Albares ha informado también de que el consulado de España en Caracas ha sufrido daños «de una cierta envergadura» a causa de los dos terremotos, uno de ellos de 7,1 grados en la escala de Richter. La embajada española también ha sufrido desperfectos, pero se han considerado «menos importantes». Las autoridades venezolanas han informado por el momento de 164 fallecidos y más de 900 heridos.

El ministro de Exteriores ha comunicado también que ya ha hablado con su homólogo en Venezuela, Yván Gil, para detallar la ayuda inmediata que prestará España. El Gobierno ya informó este jueves de que enviaría un destacamento de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y un equipo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo que ayudarán en las tareas de rescate y emergencia en Venezuela.

Los equipos tienen previsto despegar esta noche hacia la ciudad venezolana de Valencia, ya que el aeropuerto de Caracas permanece cerrado por los destrozos provocados por el terremoto. La ayuda humanitaria enviada por España incluye además material de primeros auxilios como mantas, esterillas o pastillas potabilizadoras. Se va a desplegar igualmente el hospital de campaña de la AECID y también está «plenamente operativa», ha dicho Albares.