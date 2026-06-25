Ecuador – Alemania en directo: alineaciones oficiales, resultado en vivo y cronología completa del Mundial 2026
Sigue en directo el Ecuador-Alemania de la última jornada del grupo E del Mundial 2026
Hora y dónde ver por televisión el Ecuador-Alemania del Mundial
Alemania y Ecuador se enfrentan este jueves 25 de junio a las 22:00 horas en el MetLife de Nueva York, que acoge el último partido del grupo E de la fase de grupos del Mundial 2026. El cuadro germano ya está clasificado matemáticamente como primero para la ronda de dieciseisavos de final, mientras que el bloque ecuatoriano necesita una victoria para tener opciones. Sigue en directo el Ecuador-Alemania del Mundial en el directo que te ofreceremos en OKDIARIO.
Alemania y Ecuador se enfrentan en Nueva York en un partido en el que el equipo de Nagelsmann llega con los deberes hechos y clasificado como primera de grupo. La goleada ante Curazao y la sufrida victoria ante Costa de Marfil han dejado a la selección germana con seis puntos y matemáticamente clasificada para dieciseisavos de final como primera del grupo E. Ahora, en la próxima ronda se enfrentará contra el tercero del grupo A, B, C, D o F el próximo 29 de junio en Boston.
Sigue en directo el Alemania – Curazao del Mundial 2026
En frente de Alemania estará una selección de Ecuador que acudía al Mundial 2026 después de realizar la mejor clasificatoria de su historia y que hasta la fecha no ha cumplido con las expectativas generadas. En su debut perdió ante Costa de Marfil (1-0) y en el segundo partido protagonizó una de las sorpresas del torneo tras empatar ante la débil Curazao (0-0). Este resultado deja a la Tric con la necesidad de obrar un milagro para meterse en dieciseisavos como segunda o una de las mejores terceras. Para ello tendrá que ganar sí o sí a una Alemania que no se juega nada y esperar el tropiezo de Costa de Marfil. En caso de empate o victoria africana, los sudamericanos podrían ser uno de los mejores 8 terceros de los 12 grupos en los que están divididas las 38 selecciones participantes.
Así está el grupo E antes de la disputa de la última jornada:
- Alemania: 6 puntos.
- Costa de Marfil: 3 puntos.
- Ecuador: 1 punto.
- Curazao: 1 punto
Lío en Ecuador
El argentino Sebastián Beccacece, que en su día entrenó al Elche, está siendo muy discutido por la afición de Ecuador. «No he conectado con el país ni con la afición», llegó a decir en rueda de prensa tras el tropiezo ante Curazao. La Tri está sufriendo una gran falta de gol en este Mundial.
Así está el cuadro
Así está el cuadro de emparejamientos en la fase final del Mundial. Consulta AQUÍ el cuadro que hemos elaborado en OKDIARIO.
El rival de Alemania
Alemania ya está clasificada como primera de grupo y espera rival en dieciseisavos de final del Mundial, que será uno de los mejores terceros de los grupos A (Corea del Sur), B (Bosnia y Herzegovina), C (Escocia), D (Paraguay) o F (hasta el momento es Suecia). El partido se disputará el próximo 29 de junio en Boston.
¿Qué necesita Ecuador?
Ecuador necesita un pequeño milagro para estar en dieciseisavos de final del Mundial 2026. La Tri tiene que vencer a Alemania para tener alguna opción. En caso de sumar los tres puntos, sería segunda si Costa de Marfil pierde ante Curazao. En caso contrario, con cuatro puntos podría tener opciones de clasificarse como una de las ocho mejores terceras. Para ello no le vendría mal ganar por más de un gol de diferencia a Alemania.
Así está el grupo E
Así está la clasificación del grupo E a falta de la disputa de la última jornada.
- Alemania: 6 puntos
- Costa de Marfil: 3 puntos
- Ecuador: 1 punto
- Curazao: 1 punto
Hora y televisión
El Ecuador-Alemania se podrá ver a través de La 1 y DAZN. Todo lo que debes saber, AQUÍ.
Alineación de Ecuador
También hay once oficial con el que Ecuador intentará obrar el milagro en Nueva York.
📋 Nuestros XI que alinearán esta tarde en el MetLife Stadium.
• #ECUxDEU • #FWC • #UnSoloEcuador • pic.twitter.com/ASOAH9w3Pb
— La Tri 🇪🇨 (@LaTri) June 25, 2026
Ya hay 11 de Alemania
Nagelsmann sólo introduce dos cambios a pesar de que Alemania ya está clasificada como primera de grupo.
Für Deutschland! 🇩🇪 Das ist unsere Startelf gegen Ecuador 👇️#fifaworldcup #dfbteam 📸 DFB pic.twitter.com/SFAygc9jTw
— DFB-Team (@DFB_Team) June 25, 2026
¡Otra noche de Mundial!
Muy buenas, bienvenidos a otra noche de Mundial. Sean bien recibidos al directo del partido que disputan a partir de las 22:00 horas la selección de Alemania y Ecuador. La Tri necesita una victoria y esperar para acceder a dieciseisavos de final ante un cuadro alemán que ya está clasificado como primera de forma matemática. Costa de Marfil y Curazao disputan el otro partido del grupo a la misma hora.
Suenan los himnos
Ya suenan los himnos de Ecuador y Alemania en el MetLife de Nueva York.