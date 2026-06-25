Cómo va Ecuador-Alemania en directo online: resultado del partido, marcador online, cronología y estadísticas del Mundial 2026 en vivo (1-1)
Sigue en directo el Ecuador-Alemania de la última jornada del grupo E del Mundial 2026
Hora y dónde ver por televisión el Ecuador-Alemania del Mundial
Alemania y Ecuador se enfrentan este jueves 25 de junio a las 22:00 horas en el MetLife de Nueva York, que acoge el último partido del grupo E de la fase de grupos del Mundial 2026. El cuadro germano ya está clasificado matemáticamente como primero para la ronda de dieciseisavos de final, mientras que el bloque ecuatoriano necesita una victoria para tener opciones. Sigue en directo el Ecuador-Alemania del Mundial en el directo que te ofreceremos en OKDIARIO.
Alemania y Ecuador se enfrentan en Nueva York en un partido en el que el equipo de Nagelsmann llega con los deberes hechos y clasificado como primera de grupo. La goleada ante Curazao y la sufrida victoria ante Costa de Marfil han dejado a la selección germana con seis puntos y matemáticamente clasificada para dieciseisavos de final como primera del grupo E. Ahora, en la próxima ronda se enfrentará contra el tercero del grupo A, B, C, D o F el próximo 29 de junio en Boston.
Sigue en directo el Alemania – Curazao del Mundial 2026
En frente de Alemania estará una selección de Ecuador que acudía al Mundial 2026 después de realizar la mejor clasificatoria de su historia y que hasta la fecha no ha cumplido con las expectativas generadas. En su debut perdió ante Costa de Marfil (1-0) y en el segundo partido protagonizó una de las sorpresas del torneo tras empatar ante la débil Curazao (0-0). Este resultado deja a la Tric con la necesidad de obrar un milagro para meterse en dieciseisavos como segunda o una de las mejores terceras. Para ello tendrá que ganar sí o sí a una Alemania que no se juega nada y esperar el tropiezo de Costa de Marfil. En caso de empate o victoria africana, los sudamericanos podrían ser uno de los mejores 8 terceros de los 12 grupos en los que están divididas las 38 selecciones participantes.
Así está el grupo E antes de la disputa de la última jornada:
- Alemania: 6 puntos.
- Costa de Marfil: 3 puntos.
- Ecuador: 1 punto.
- Curazao: 1 punto
Min 69
Pausa de hidratación
Nos vamos a la pausa de hidratación. Unos minutos de descanso y después Ecuador buscará el gol que le meta en la fase final del torneo.
Min 63
Buena parada de Neuer
Qué disparo de Valencia y qué buena estirada de Neuer. Evitó el tanto de Ecuador el veterano portero del Bayern.
Min 61
Ecuador sigue buscando el gol
Llegamos a la hora de partido y Ecuador tiene media hora por delante para conseguir el gol de la victoria que le meta en dieciseisavos de final.
Min 55
Insiste Ecuador
Ahora es Yaboah el que ha hecho una gran jugada y el balón acaba en córner a favor de Ecuador. Qué bien gambeteó el extremo en la parte derecha del ataque ecuatoriano.
Min 49
Uyy Ecuador
Qué buen centro desde la derecha de Ecuador, que estuvo a punto de encontrar rematador. Necesita un gol la Tri para soñar con la fase final del Mundial.
Min 48
¡No hay penalti!
Finalmente, se pita la falta de Sané sobre el jugador del Pumas y se invalida el penalti. Era una falta clara.
Penalti a favor de Alemania
Penalti a favor de Alemania. Ordoñez derribó a Havertz, pero hay una falta previa sobre Pedro Bite que puede hacer que se invalide la acción.
Min 46
Comienza la segunda parte
Ya juega el balón Ecuador, que necesita un gol al menos para estar en la fase final del Mundial.
Así está el grupo E
Así está la clasificación con los resultados al descanso.
- Alemania: 7 puntos
- Costa de Marfil: 6 puntos
- Ecuador: 2 puntos
- Curazao: 1 punto
Final de la primera (1-1)
Descanso en el MetLife en un partido que ha comenzado trepidante con dos goles en cinco minutos. Sané adelantó a Alemania y Angulo empató a los dos minutos. Muy buena primera parte de Ecuador, que necesita un gol más para tener opciones de clasificación.
Min 45+3
Tah frena a Ecuador
Qué buenas dos jugadas de Ecuador que ha interceptado Tah. Ha estado providencial el central del Bayern para despejar dos balones muy peligrosos.
Min 41
Otra vez Musiala
Qué buen centro puso Musiala, que fue interceptado por Caicedo dentro del área de Ecuador. Está acabando la primera parte algo mejor Alemania.
Min 35
Ahora la tiene Alemania
Intervención providencial de Ordóñez que ha bloqueado un disparo de Musiala que iba directo a gol.
Min 33
Presión de Ecuador
Sigue presionando Ecuador a Alemania y ahora ha sido Enner Valencia el que ha estado lento en una acción que podía haberle dejado solo ante la portería de Neuer.
Min 29
Se reanuda el juego
Se reanuda el juego en Nueva York. Sigue el 1-1 entre Ecuador y Alemania.
Min 27
Pausa de hidratación
Se para el partido por la famosa pausa de hidratación cuando Ecuador estaba arrinconando a Ecuador.
Min 19
Se anima Ecuador
Está tomando el control del partido Ecuador, que intenta atacar a una Alemania que ahora está en bloque bajo. «Sí se puede», canta la afición.
Gol en el Costa de Marfil-Curazao
Costa de Marfil ya hace los deberes contra Curazao. Pépé ha adelantado a los africanos, que estarían en dieciseisavos como segundos de grupo.
Min 15
A punto de marcar Alemania
Ahora es el turno de Alemania. Qué buen disparo de Nmecha desde fuera del área que a punto estuvo de colarse en el fondo de la red.
Min 5
GOL DE ECUADOR
Ojo cómo ha empezado esto. Goooolllll de Ecuador. Qué partidazo. Angulo se saca un latigazo para sorprender a Neuer desde lejos. Qué derechazo del futbolista del Sunderland. Cree la Tri, cree un país entero en Nueva York.
Min 3
Insiste Alemania
Qué gran comienzo de Alemania. No se juega nada el equipo de Nagelsmann, pero ha salido con el cuchillo entre los dientes. Está mandando un mensaje al resto de la competición…
Min 2
GOL DE ALEMANIA
Comienza el partido con gol de Alemania. Sané la agarró al borde del área en el primer minuto de partido y hace el primero para la selección alemana. Aún lo tiene más complicado Ecuador.
Suenan los himnos
Ya suenan los himnos de Ecuador y Alemania en el MetLife de Nueva York.
Lío en Ecuador
El argentino Sebastián Beccacece, que en su día entrenó al Elche, está siendo muy discutido por la afición de Ecuador. «No he conectado con el país ni con la afición», llegó a decir en rueda de prensa tras el tropiezo ante Curazao. La Tri está sufriendo una gran falta de gol en este Mundial.
Así está el cuadro
Así está el cuadro de emparejamientos en la fase final del Mundial. Consulta AQUÍ el cuadro que hemos elaborado en OKDIARIO.
El rival de Alemania
Alemania ya está clasificada como primera de grupo y espera rival en dieciseisavos de final del Mundial, que será uno de los mejores terceros de los grupos A (Corea del Sur), B (Bosnia y Herzegovina), C (Escocia), D (Paraguay) o F (hasta el momento es Suecia). El partido se disputará el próximo 29 de junio en Boston.
¿Qué necesita Ecuador?
Ecuador necesita un pequeño milagro para estar en dieciseisavos de final del Mundial 2026. La Tri tiene que vencer a Alemania para tener alguna opción. En caso de sumar los tres puntos, sería segunda si Costa de Marfil pierde ante Curazao. En caso contrario, con cuatro puntos podría tener opciones de clasificarse como una de las ocho mejores terceras. Para ello no le vendría mal ganar por más de un gol de diferencia a Alemania.
Así está el grupo E
Así está la clasificación del grupo E a falta de la disputa de la última jornada.
- Alemania: 6 puntos
- Costa de Marfil: 3 puntos
- Ecuador: 1 punto
- Curazao: 1 punto
Hora y televisión
El Ecuador-Alemania se podrá ver a través de La 1 y DAZN. Todo lo que debes saber, AQUÍ.
Alineación de Ecuador
También hay once oficial con el que Ecuador intentará obrar el milagro en Nueva York.
📋 Nuestros XI que alinearán esta tarde en el MetLife Stadium.
• #ECUxDEU • #FWC • #UnSoloEcuador • pic.twitter.com/ASOAH9w3Pb
— La Tri 🇪🇨 (@LaTri) June 25, 2026
Ya hay 11 de Alemania
Nagelsmann sólo introduce dos cambios a pesar de que Alemania ya está clasificada como primera de grupo.
Für Deutschland! 🇩🇪 Das ist unsere Startelf gegen Ecuador 👇️#fifaworldcup #dfbteam 📸 DFB pic.twitter.com/SFAygc9jTw
— DFB-Team (@DFB_Team) June 25, 2026
¡Otra noche de Mundial!
Muy buenas, bienvenidos a otra noche de Mundial. Sean bien recibidos al directo del partido que disputan a partir de las 22:00 horas la selección de Alemania y Ecuador. La Tri necesita una victoria y esperar para acceder a dieciseisavos de final ante un cuadro alemán que ya está clasificado como primera de forma matemática. Costa de Marfil y Curazao disputan el otro partido del grupo a la misma hora.
A punto Ecuador
Se reanuda el partido con ocasión clarísima de Ecuador. La peleó bien Kevin Rodrigues y Gonzalo Plata estuvo a punto de marcar para Ecuador. Qué ocasión…