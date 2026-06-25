Cómo va Ecuador-Alemania en directo online: resultado del partido, marcador online, cronología y estadísticas del Mundial 2026 en vivo (1-1)

Alemania y Ecuador se enfrentan este jueves 25 de junio a las 22:00 horas en el MetLife de Nueva York, que acoge el último partido del grupo E de la fase de grupos del Mundial 2026. El cuadro germano ya está clasificado matemáticamente como primero para la ronda de dieciseisavos de final, mientras que el bloque ecuatoriano necesita una victoria para tener opciones. Sigue en directo el Ecuador-Alemania del Mundial en el directo que te ofreceremos en OKDIARIO.

Alemania y Ecuador se enfrentan en Nueva York en un partido en el que el equipo de Nagelsmann llega con los deberes hechos y clasificado como primera de grupo. La goleada ante Curazao y la sufrida victoria ante Costa de Marfil han dejado a la selección germana con seis puntos y matemáticamente clasificada para dieciseisavos de final como primera del grupo E. Ahora, en la próxima ronda se enfrentará contra el tercero del grupo A, B, C, D o F el próximo 29 de junio en Boston.

Sigue en directo el Alemania – Curazao del Mundial 2026

En frente de Alemania estará una selección de Ecuador que acudía al Mundial 2026 después de realizar la mejor clasificatoria de su historia y que hasta la fecha no ha cumplido con las expectativas generadas. En su debut perdió ante Costa de Marfil (1-0) y en el segundo partido protagonizó una de las sorpresas del torneo tras empatar ante la débil Curazao (0-0). Este resultado deja a la Tric con la necesidad de obrar un milagro para meterse en dieciseisavos como segunda o una de las mejores terceras. Para ello tendrá que ganar sí o sí a una Alemania que no se juega nada y esperar el tropiezo de Costa de Marfil. En caso de empate o victoria africana, los sudamericanos podrían ser uno de los mejores 8 terceros de los 12 grupos en los que están divididas las 38 selecciones participantes.

Así está el grupo E antes de la disputa de la última jornada: