Conciertos por el Orgullo Gay en Madrid: horarios, entradas, artistas y escenarios

Madrid ya está calentando motores para uno de los momentos más esperados del año. Durante once días, del 25 de junio al 5 de julio, la ciudad se llenará de gente, de ambiente y, sobre todo, de música. Porque si algo caracteriza al Orgullo Gay en la capital, y más allá de la celebración y la reivindicación, es que cada noche podrás disfrutar de un concierto o actuación musical.

El Festival MADO vuelve a tomar el centro con varios escenarios repartidos por plazas clave, donde se mezclarán conciertos de artistas conocidos, propuestas más alternativas y shows que no siempre son conciertos al uso. Y todo, además, con acceso libre en la mayoría de casos. A eso se le suma otra cara del Orgullo que también mueve a muchísima gente. Desde espectáculos más pequeños en teatro hasta festivales grandes como Río Babel, que este año coincide con el cierre de las fiestas y trae nombres bastante potentes como es el caso de Katy Perry.

Todos los conciertos por el Orgullo en Madrid

El grueso de los conciertos se concentra entre el 1 y el 5 de julio. Durante esos días, el centro de Madrid se convierte en un escenario enorme con varios puntos funcionando a la vez. Plaza de Pedro Zerolo, Plaza de las Reinas, Puerta del Sol y Plaza de España serán los espacios donde se repartan las actuaciones gratuitas del MADO que te enumeramos a continuación. Las ya confirmadas son:

1 de julio – 20:00. La Plexy (pregón del Orgullo). Plaza de Pedro Zerolo

– (pregón del Orgullo). 1 de julio – 21:20. Kany García . Plaza de Pedro Zerolo

– . 2 de julio – 20:45. Max Navarro . Plaza de España (Pridevisión)

– . (Pridevisión) 2 de julio – 22:00. Kingdom . Plaza de España (Pridevisión)

– . (Pridevisión) 2 de julio – 22:15. Kuve . Plaza de España (Pridevisión)

– . (Pridevisión) 2 de julio – 22:30. Lucía Pérez . Plaza de España (Pridevisión)

– . (Pridevisión) 3 de julio – 21:40. Las Jipas . Plaza de las Reinas

– . 4 de julio – 21:00. TERE! . Plaza de las Reinas

– . 4 de julio – 22:00. Korashe . Plaza de las Reinas

– . 4 de julio – 21:35. Naiza . Plaza de España (Orgullo Latino)

– . (Orgullo Latino) 4 de julio – 22:30. Fey . Plaza de España (Orgullo Latino)

– . (Orgullo Latino) 4 de julio – 23:30. Mon Laferte . Plaza de España (Orgullo Latino)

– . (Orgullo Latino) 5 de julio – 00:10. «Qué ganas tengo» (Loles León, Fran del Pino y Yeyo Bayeyo). Plaza de España

– (Loles León, Fran del Pino y Yeyo Bayeyo). 5 de julio – 21:40. Siria Malo . Plaza de las Reinas

– . 5 de julio – 21:50. Lucía de la Puerta . Plaza de las Reinas

– . 5 de julio – 22:40. Pasión Vega. Plaza de España

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La lista de conciertos ya confirmados es larga y como otros años, habrá además mezcla de conciertos, sesiones de DJ y espectáculos drag que irán llenando el centro de Madrid cada día. Y fuera de los escenarios gratuitos, hay otros planes que también forman parte del Orgullo y que funcionan con entrada como el del 29 de junio, en el Teatro Fígaro, cuando podrá ver «Bailemos», un espectáculo del Coro de Hombres Gay de Madrid con un repertorio basado en canciones muy conocidas.

Durante varios días de la semana estará en marcha también ESPACIO WAH en IFEMA Madrid, una propuesta que mezcla música en directo, gastronomía y espectáculo. Y en paralelo llega el Festival Río Babel, que se celebra los días 3, 4 y 5 de julio en el Auditorio Miguel Ríos, en Rivas-Vaciamadrid. El viernes arranca con artistas como Amaia o La M.O.D.A., el sábado sube de intensidad con nombres como The Offspring o Molotov, y el domingo cierra con Katy Perry como gran reclamo, en su única actuación en España en 2026.

Entradas para los conciertos del Orgullo en Madrid: dónde comprar y precios

Todos los conciertos del MADO en plazas como Pedro Zerolo, Reinas o Plaza de España son gratuitos. No se requiere entrada previa, simplemente acceso libre hasta completar aforo. Otra cosa distinta son los espectáculos de pago. Aquí conviene mirar con algo más de detalle. El primero es «Bailemos», en el Teatro Fígaro. Las entradas se pueden comprar en la web del teatro y en plataformas habituales, con precios que dependen de la ubicación. Luego está ESPACIO WAH, que funciona con distintos tipos de entrada según la experiencia. Se compran a través de Fever y, al tener aforo limitado, suele llenarse rápido.

Y después está Río Babel, que concentra la mayor parte de la venta de entradas. Si vas solo un día, el viernes 3 de julio parte desde unos 50 euros en entrada general. El sábado sube a 62 euros y el domingo, con Katy Perry, ronda los 58 euros. Las entradas premium suben a 80 euros el viernes, 100 el sábado y 120 el domingo. También hay abonos de tres días por unos 129 euros en general y 200 euros en modalidad premium. Además, hay precios reducidos para residentes en Rivas-Vaciamadrid y entrada específica para menores de hasta 15 años.

Un detalle importante que es importante tener en cuenta y es que el día de Katy Perry es el que más demanda va a tener. No sólo por el Orgullo, sino porque es su única fecha en España este año. Así que si alguien tiene claro que quiere ir, mejor no dejarlo para el último momento.