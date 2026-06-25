A qué hora es Ecuador – Alemania hoy: horario y dónde ver gratis en directo el partido del Mundial 2026

El Estadio Nueva York/Nueva Jersey ya está listo para acoger un encuentro emocionante de este Mundial 2026 como es el Ecuador – Alemania, ya que el combinado sudamericano se juega su billete para los dieciseisavos de final, ronda en la que Die Mannschaft ya está clasificada, por lo que los germanos podrían rotar y darle minutos a los menos habituales. A continuación te contamos la fecha, el horario y el canal de televisión para ver en directo todo lo que suceda en este choque de la Copa del Mundo.

Ecuador – Alemania del Mundial 2026: cuándo juega y a qué hora empieza el partido

La selección de Alemania va a jugar contra Ecuador en el partido que corresponde a la jornada 3 del grupo E del Mundial 2026. Este partido es de mero trámite para el combinado germano, ya que están clasificados matemáticamente para los dieciseisavos de final de esta apasionante Copa del Mundo. Para los sudamericanos este encuentro que se disputa en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey es más importante, ya que son terceros con un punto. Un triunfo prácticamente les garantizaría avanzar entre los ocho mejores terceros, pero si pierden o empatan prácticamente pueden darse por eliminados.

La FIFA programó este decisivo Ecuador – Alemania correspondiente a la jornada 3 del grupo E del Mundial 2026 para este jueves 25 de junio. El horario escogido por el organismo que preside Aleksander Ceferin para este choque entre ecuatorianos y germanos ha sido el de las 22:00 horas, una menos en las Islas Canarias. El Curazao – Costa de Marfil arrancará a la misma vez, ya que estamos hablando de horario unificado en esta fecha.

Dónde ver en directo gratis el Ecuador vs Alemania: canal de TV y cómo ver online

Los dos medios de comunicación que tienen los derechos televisivos para emitir en nuestro país los diferentes encuentros de manera exclusiva de la Copa del Mundo son RTVE y Dazn. El Ecuador – Alemania de la jornada 3 del grupo E del Mundial 2026 se podrá ver en directo por televisión a través de La1 y de Dazn. Esto quiere decir que todo lo que suceda en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey se va a poder gratis y en abierto por la TV.

Todos aquellos aficionados al fútbol que están disfrutando de la Copa del Mundo también podrán ver en directo en streaming y en vivo online el Ecuador – Alemania de la jornada 3 del grupo E del Mundial 2026 a través de las apps de Dazn y RTVE Play. Estas aplicaciones están disponibles para descargarse en dispositivos de uso cotidiano como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero tendríamos que recordar que estos medios también ponen sus respectivas webs a disposición de sus usuarios para que puedan acceder a ellas con un ordenador y no perderse nada de lo que ocurra en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey.

Por otro lado, en la web de OKDIARIO vas a encontrar diariamente la mejor información acerca de todo lo que rodee a esta emocionante Copa del Mundo gracias al enviado especial que tenemos allí y al equipo de Deportes. Narraremos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Ecuador – Alemania de esta jornada 3 del grupo E del Mundial 2026 y cuando finalice el choque publicaremos la crónica de este encuentro que se disputa en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey.

Dónde escuchar por radio en directo el Ecuador – Alemania

Además, tenemos que recordar que todos los aficionados que no vayan a poder ver en directo por televisión ni en streaming ni en vivo online este partido de la jornada 3 del grupo E del Mundial 2026 van a poder escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Cope, la Ser, Onda Cero, Radio Marca o RNE conectarán con el Estadio Nueva York/Nueva Jersey para narrar el minuto a minuto de lo que suceda en el Ecuador – Alemania.

¿En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido Ecuador – Alemania?

El Estadio Nueva York/Nueva Jersey, conocido también como el MetLife Stadium, será el campo donde se jugará este vibrante Ecuador – Alemania de la jornada 3 del grupo E del Mundial 2026. Este recinto deportivo, que es la casa de los New York Giants y los New York Jets, se inauguró en 2010, tiene capacidad para recibir a 82.500 aficionados y será la sede de la gran final de esta Copa del Mundo.

La FIFA ha designado a la árbitra Tori Penso para que dirija la contienda en este Ecuador – Alemania que corresponde a la jornada 3 del grupo E del Mundial 2026 y que va a ser decisivo. La colegiada estadounidense tiene 39 años y es internacional desde 2021, pero fue en 2020 en convertirse en la primera mujer en dirigir un choque de la MLS.