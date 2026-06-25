Ayuso no se anda con rodeos: «Sánchez, eres un sinvergüenza y tienes las horas contadas»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha señalado este jueves que Pedro Sánchez tiene «las horas contadas» a medida que los escándalos de corrupción que rodean a su Gobierno no dejan de multiplicarse. La líder madrileña le ha llamado «sinvergüenza», ha advertido de que España está «en manos de una mafia» y ha sentenciado que su proyecto político, «carcomido» desde dentro, está «a punto de caer».

Ayuso no ha dejado lugar a la ambigüedad. «El presidente del Gobierno que tenemos es un sinvergüenza, ¡Sánchez, eres un sinvergüenza!», ha espetado sin rodeos, señalando que Sánchez tiene «la cara dura» de negar cualquier atisbo de corrupción en su Gobierno mientras todo lo que le rodea acaba ante los tribunales. «España está en manos de una mafia», ha zanjado la presidenta, en referencia directa a las declaraciones del propio Sánchez, quien aseguró ayer que no existe «ninguna corrupción generalizada» en su Ejecutivo.

La dirigente regional ha recurrido de nuevo al ‘me gusta la fruta’, aquella expresión que se pudo leer en sus labios desde la tribuna de invitados del Congreso durante el debate de investidura de Sánchez y que desde entonces se ha convertido en uno de sus sellos más reconocibles en el pulso verbal con el presidente.

En una entrevista con Ana Rosa Quintana en Telecinco, Ayuso ha dibujado un Sánchez «totalmente desquiciado» y ha asegurado que su proyecto político «nunca debió nacer». «Él está desquiciado, pretende desquiciarlo todo y, sin embargo, lo que se va demostrando, lo que se va viendo día a día, es que tiene las horas contadas y que, por más que lo intente, este proyecto está a punto de caer totalmente carcomido», ha sentenciado.

La presidenta madrileña ha achacado esa deriva al peso de los escándalos que rodean al jefe del Ejecutivo, al que ha descrito como «preso de la corrupción» que le ata y que por ello es capaz de llevar al país «al choque». A su juicio, el sanchismo queda resumido en cuatro palabras: «joyas, cajas fuertes, prostitución y tramas sórdidas».

Zapatero, «la espina dorsal del sanchismo»

Ayuso ha reservado también un duro reproche para el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, al que ha señalado como «la espina dorsal» y «la columna vertebral del sanchismo durante todo este tiempo». A su juicio, Zapatero actuaba con total impunidad: negociaba «en cualquier ministerio», se reunía con el fiscal general del Estado «cuando le daba la gana» y se sentaba con Puigdemont «a cerrar y acordar cuestiones», todo ello, denuncia Ayuso, «en nombre del Reino de España».

La presidenta madrileña ha vinculado esa impunidad con los escándalos que ahora van aflorando. «Se veía tan impune coqueteando entre las dictaduras y con el amparo del Gobierno que negociaba cualquier cosa», ha afirmado, antes de advertir de que lo que ha salido hasta ahora —en referencia al caso Plus Ultra y sus conexiones con Venezuela— es solo el principio. «Saldrá mucho más de Venezuela», ha avisado. Ayuso ha apuntado además a una dimensión internacional del problema: «corrupción internacional» en la que «muchas de estas dictaduras bolivarianas han estado confabuladas».

Ayuso pide calma

Pese al durísimo retrato que ha hecho del Gobierno, la presidenta ha lanzado un mensaje de cautela a la ciudadanía. «Necesitan llevarnos al desquicio, necesitan hablar del 36, de Franco, de la derecha, de la izquierda. Necesitan todo muy cuesta arriba», ha advertido, pero ha pedido a los españoles que «no desesperen» porque, a su juicio, «las instituciones están resistiendo».

El ERICAM, a disposición de Venezuela

En otro orden de cosas, Ayuso ha anunciado en la misma entrevista que la Comunidad de Madrid ha ofrecido al Ministerio del Interior el ERICAM —Equipo de Emergencia y Respuesta Inmediata de la Comunidad de Madrid— para participar en las labores de rescate tras el terremoto que ha sacudido Venezuela.

El equipo, compuesto por 40 efectivos, cuatro unidades caninas y profesionales sanitarios del SUMMA 112, está listo para su despliegue si el Gobierno central activa el transporte militar en el marco del mecanismo europeo de protección civil. «Son un equipo de élite especializado en rescates y en ayuda a víctimas», ha destacado Ayuso, quien ha lamentado que el pueblo venezolano tenga que enfrentarse a esta tragedia tras todo lo que ya ha sufrido.