Ayuso desarma a la izquierda: «El Madrid que va en metro huye de ustedes, de las dictaduras comunistas»

Isabel Díaz Ayuso ha arremetido este jueves contra PSOE y Más Madrid por criticar la exigencia de empadronamiento para el abono de transporte madrileño. «El Madrid que va en metro huye de ustedes, de las dictaduras comunistas», ha lanzado la presidenta, tachándoles de «cara dura» y acusando a ambos partidos de hipocresía al denunciar que ellos mismos también incluían el empadronamiento en sus programas electorales.

«¿No les da vergüenza?», ha afirmado Ayuso, tras subrayar que el abono de transporte no se niega a nadie que esté empadronado. «Si está aquí trabajando, está empadronado; luego, si está empadronado, tiene su abono transporte», ha explicado. La presidenta ha aprovechado para recordar que en los propios programas electorales del PSOE y Más Madrid aparecía la exigencia de empadronamiento como requisito para acceder a servicios públicos.

Ayuso ha recordado que el 90% de los madrileños ya pagan el transporte público, lo utilicen o no, y ha afirmado que seguirán haciendo convenios con otras comunidades autónomas. Sin embargo, ha cargado duramente contra la contradicción de la izquierda. «¿Qué cara dura tiene la izquierda de esta Asamblea? ¿No les da vergüenza reírse así de los españoles?», ha reiterado.

El argumento más potente de Ayuso ha sido la denuncia de las contradicciones: ha citado explícitamente programas del PSOE y Más Madrid en los que ellos mismos incluían la necesidad de empadronamiento para acceder a servicios públicos. En el programa municipal del PSOE hablaban de empadronamiento para favorecer el «sentido de pertenencia» e impulsar el «arraigo social». Más Madrid, por su parte, proponía garantizar el acceso a servicios públicos mediante empadronamiento. «Tienen un follón entre los tres partidos de la ultraizquierda que nos van a quemar las calles. Pero ya les digo, Madrid nuevamente les va a hundir en las urnas», ha cerrado Ayuso.

La respuesta del PSOE

La portavoz socialista, Mar Espinar, ha respondido acusando a Ayuso de la «última maldad» al negar el acceso al abono a quienes lo necesitan: estudiantes, inmigrantes y trabajadores. «Es usted más de Vox que los de Vox porque no es solo la prioridad nacional, es el todo por la pasta. En el club privado que pretende convertir Madrid solo importa la procedencia y la cartera», ha espetado Espinar.

Más Madrid denuncia «xenofobia»

Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid, ha utilizado términos más duros, hablando de «xenofobia» e «inquina contra los que vienen de fuera». «Quieren quitarles el abono transporte para humillarles, para joderles la vida un poquito más», ha denunciado.

El enfrentamiento también ha tocado temas identitarios. Bergerot ha exigido los mismos refuerzos de seguridad en el Orgullo LGTBI que en la visita del Papa. Ayuso ha replicado que «hay creyentes que son gays» y «gays que son taurinos», rechazando que Más Madrid «hable por todos los homosexuales del mundo».

Bergerot ha insistido en que Madrid es «de las personas LGTBI», de los trabajadores de la construcción y de las cuidadoras de residencias. «Madrid es de las familias que están defendiendo que sus hijos no deberían estudiar en aulas a 37 grados y de las educadoras infantiles que están en su undécima semana de huelga. Señora Ayuso, Madrid no es de la corte de comisionistas para los que usted trabaja», ha espetado.

Ayuso ha cerrado señalando que «el 90% de los gays que vienen a Madrid huyendo de gobiernos dictatoriales no cogerían la papeleta de Más Madrid ni locos». De esta forma, la presidenta ha tratado de cuestionar la representatividad de la izquierda incluso entre la comunidad LGTBI, afirmando que está «sectarizada» en su visión del mundo.