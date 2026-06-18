Ayuso carga contra Sánchez por la cacicada para amordazar al Congreso: «Le dan horror las urnas porque es un cobarde»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cargado contra Pedro Sánchez después de que este martes la Mesa del Congreso vetara las enmiendas de PP y Junts para pedir la convocatoria de elecciones. La dirigente autonómica, durante la sesión de control al Gobierno en el Pleno de la Asamblea de Madrid, ha acusado al presidente del Gobierno de ser «un cobarde» que «odia» enfrentarse a las urnas.

Ayuso ha aprovechado su intervención para acusar al presidente del Gobierno de esconderse mientras el ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero declaraba ante el juez. «Ayer, el señor Zapatero, mientras se pensaba que estaba en una entrevista de Radiotelevisión Española, no… estaba ante el juez, y mientras tanto a Sánchez le teníamos ahí escondido a ver si se buscaba un viaje a la República de Chiquiquiristán, por ejemplo, que es lo que le gusta hacer, no dar la cara», ha señalado la presidenta madrileña.

La dirigente del PP ha continuado su ofensiva contra el jefe del Ejecutivo asegurando que «odia decir la verdad» y «odia poner la cara ante los medios y no digamos ante las urnas». «Les da horror las urnas porque es un cobarde y ustedes son unos avaros que esconden en cajas fuertes las joyas de aquellos países de los que se lucran», ha sentenciado.

Pleno por el concebido no nacido

Ayuso ha anunciado además que el próximo 2 de julio se celebrará un pleno extraordinario en la Asamblea de Madrid para aprobar la ley autonómica que reconocerá al concebido no nacido como un miembro más de la unidad familiar, en el marco de la Estrategia de protección a la maternidad y paternidad de la Comunidad de Madrid.

«No van a poder ir a reírse ni de los cubanos ni de los venezolanos hasta mediados de julio, porque aquí vamos a seguir defendiendo lo importante», ha lanzado la presidenta, en referencia a la oposición. Ayuso ha contrapuesto la convocatoria de este pleno con la actuación del PSOE durante la tramitación de la amnistía: «Ustedes cortaban las Cortes y luego multiplicaron los plenos durante la Navidad para multiplicar la amnistía». «Ustedes maniataron al Congreso de los Diputados para la mafia y para la amnistía corrupta, y nosotros vamos a tener aquí un pleno extraordinario para defender a las madres. Ustedes defienden intereses, nosotros defendemos principios», ha remachado.

La «ultraizquierda» y las urnas

Por último, en su respuesta al Grupo Parlamentario de Más Madrid, Ayuso ha señalado el «follón» existente entre «los tres partidos de la ultraizquierda», augurando que volverán a salir derrotados en las urnas en la región. «Tienen un follón entre los tres partidos de la ultraizquierda, que, Dios mío, nos van a quemar las calles. Pero ya les digo, Madrid nuevamente los va a hundir en las urnas. Así funcionan las democracias», ha afirmado la presidenta madrileña.

La portavoz socialista, Mar Espinar, ha acusado a Ayuso de ser «más de Vox que los de Vox porque no es solo la prioridad nacional, es el todo por la pasta. En el club privado que pretende convertir Madrid solo importa la procedencia y la cartera», ha espetado Espinar aludiendo a la última exigencia de la Comunidad de Madrid de estar empadronado para acceder al abono transporte.