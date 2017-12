El corrupto Oriol Pujol viaja aclamado en autobús a la manifestación de los golpistas en Bruselas

En autobús. Como uno más. Mezclado con las bases del movimiento separatista catalán. Así se ha desplazado este jueves a Bruselas el condenado por corrupción Oriol Pujol Ferrusola, hijo del ex presidente de la Generalitat Jordi Pujol, para acudir a la manifestación independentista convocada por la ANC y Òmnium Cultural. “Europe Wake Up! Help Catalonia”, es el lema escogido por los independentistas para esta movilización y con la que pretenden que Europa “despierte” ante el desafío secesionista en Cataluña.

El quinto de los siete hermanos Pujol Ferrusola ha optado por recorrer 1.300 kilómetros por carretera en vez de tomar el avión, pese a que su poder adquisitivo se lo hubiera permitido después de la fortuna amasada por el clan desde que Jordi Pujol padre se hiciera con las riendas de la Generalitat. En ningún momento su conducta ha sido reprobada por ninguna de las decenas de viajeros que le han acompañado.

Oriol Pujol aceptó a mediados del mes de julio en una audiencia preliminar una condena de dos años y medio de cárcel por su implicación en el cobro de comisiones ilegales en la trama de las ITV en Cataluña. Oriol Pujol usó su influencia política para beneficiar a determinados empresarios del sector de las ITV. Estos 30 meses de cárcel corresponden a los delitos de tráfico de influencias, soborno y falsedad documental.

El hijo de los Pujol aceptó esta condena para evitar que su mujer, Anna Vidal, pisara la prisión al estar también implicada en la trama de las ITV. En este pacto alcanzado con la Fiscalía, Vidal aceptó pagar una multa de 47.250 euros como condena.

La Fiscalía tiene previsto pedir el ingreso en prisión de Oriol Pujol, aunque la defensa del ex dirigente de CDC, el abogado Xavier Melero, solicitará que no pise la cárcel alegando que son tres penas diferentes inferiores a dos años. Esta decisión dependerá del magistrado presidente del jurado del caso, que deberá decidir si hace caso a la petición de la Fiscalía o a la de la defensa.

Oriol Pujol acudió a declarar a finales de marzo a la Audiencia Nacional como investigado por un delito de blanqueo en relación con la fortuna familiar hallada en Andorra y por la que ya han tenido que declarar todos los integrantes del clan Pujol. El juez José de la Mata considera que la familia ha actuado como una organización criminal en el presunto blanqueo de su cuestionada fortuna de Jordi Pujol.

En su declaración, Oriol Pujol reconoció ante el juez que nunca ha ido a ninguna notaría a aceptar el legado de su abuelo, con el que su familia justifica el origen de su fortuna en Andorra. “No he ido a ninguna notaría a aceptar el legado”, reconoció entonces el hijo de Pujol ante las preguntas de la Fiscalía.