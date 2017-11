La secretaria primera de la Mesa del Parlament, Anna Simó (ERC), ha afirmado este martes que ve “imposible” aplicar la vía unilateral hacia la independencia en la legislatura que se abrirá en la Cámara catalana tras las elecciones del 21 de diciembre.

“Creo que en la próxima legislatura la vía unilateral es imposible”, ha afirmado en una entrevista de Nació Digital, donde precisa que así también se lo dijo al fiscal que la interrogó la semana pasada en el Tribunal Supremo (TS).

Simó, también ex consellera y que el fin de semana anunció que no repetirá en la lista de ERC tras cuatro legislaturas en la Cámara, ha expuesto: “O lo hacemos dialogando con el Estado y la Unión Europea o… No somos una seta en el mundo, esto es evidente”.

“Nos limitamos a la hoja de ruta”

La diputada republicana defiende las decisiones que tomó tanto el Parlament como el Govern en relación a la independencia, y recuerda que se limitaron a aplicar la “hoja de ruta” que los ciudadanos habían avalado en las urnas.

Defiende que el Govern sí estaba preparado para materializar la independencia después de que el Parlament declarara la República el 27 de octubre, pero que no quiso hacerlo ante el riesgo de que el Estado impulsara un escenario de “violencia” en Cataluña.

“No es que no estuviera preparado -el Govern-, es que no quiso. El Govern no quiso ante los riesgos de acciones cruentas con efectos indeseables sobre la población de este país, sabiendo que la población es madura y sabe dónde quiere llegar y donde no”, reflexiona.

Ha explicado que Puigdemont y los diputados soberanistas convenían en que la única vía posible era la pacífica, y expone que el presidente catalán les transmitió que “estaba plenamente convencido del uso de la fuerza indiscriminado y sin medida por parte del Estado”.