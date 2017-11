Puigdemont y los ex consellers se entregan a la policía belga

El expresidente de Cataluña Carles Puigdemont y los cuatro exconsellers de la Generalitat se han entregado este domingo a la Policía belga, previa citación a instancias de la fiscalía de distrito de Bruselas, según ha podido saber Efe a través de fuentes próximas al caso.

Puigdemont, Antoni Comín, Clara Ponsatí, Lluís Puig y Meritxell Serret se han personado en una comisaría de la policía belga en Bruselas acompañados de sus abogados.

Esta misma mañana la Fiscalía belga había ordenado a la policía detener a Puigdemont y sus exconsellers antes de designar a un juez de instrucción que les tome declaración para decidir sobre sus euroórdenes. E

Puigdemont se ha entregado en virtud de la orden internacional de arresto dictada por la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, que quiere interrogarlo en calidad de investigado por los delitos de rebelión, sedición, malversación, prevaricación y desobediencia a la autoridad, una vez no se presentó a la citación del jueves 2 de noviembre, cuando acabaron en la cárcel el ex vicepresidente Oriol Junqueras y a siete ex consellers.