La ANC convoca una butifarrada por los ‘Jordis’ y los separatistas veganos se enfadan

La ANC, principal entidad dedicada a promover el separatismo en Cataluña, y cuyo presidente, Jordi Sànchez está en prisión acusado de sedición, se está encontrando con dificultades entre sus propios acólitos para llevar a cabo actos pidiendo la libertad de su máximo dirigente. En concreto, para organizar una butifarrada, que no ha gustado nada entre sus miembros veganos.

🙋 Què fas aquest dimarts?

Nosaltres serem a la Botifarrada per la Dignitat per dir #LlibertatJordis 💐

📍 Plaça Major de Vic

🕗 20 h

🗓 31/10 pic.twitter.com/wD3zR8Dpjw — Assemblea Nacional (@assemblea) October 29, 2017

“¿Qué haces este martes? Nosotros estaremos en la Butifarrada por la Dignidad para decir #LibertadJordis”, rezaba el mensaje publicado a través de las redes sociales y que tantas críticas ha levantado entre sus seguidores.

Jo per la dignitat dels porcs no hi aniré a cap botifarrada. — phoenix (@phoenix_derive) October 29, 2017

“Yo por la dignidad de los cerdos no iré a ninguna butifarrada”, era la primera respuesta de un usuario, que no ha parecido gustar a los responsables de la ANC, quienes no tardaban en afirmar airadamente “haz tu propia butifarrada solo como un búho, a falta de cerdos no te necesitamos para nada, adiós”.

Fes la teva propia butifarrada sol com un mussol!!! A cal Porcs no et necessitem x res! Adeu! — 🎗Naieta (@Naieta_) October 29, 2017

Algunos internautas contestaban de manera más suave, pero pidiendo otra opción para quienes no comen carne: “Perdona, yo soy Vegana y Republicana. Nada que ofenda, ¿verdad?”, era el mensaje de una tuitera que responde al nombre de Margarida y que tiene como avatar una imagen de libertad para los ‘Jordis’.

Perdona, jo sóc Vegana i Republicana. No cal q ens ofenguem, oi? #LlibertatJordis #Seguim — Margarida 🌹🎗 (@bel_margarida) October 29, 2017

Otra usuaria explicaba que “yo soy vegetariana y aunque me gustaría ir… no me hace demasiada gracia”.

Pobra @Naieta_ , es pensaba q porcs es refería als Jordis. Jo soc vegetariana i tot i q m'agradaria anar.. no em fa massa gracia… — Lara Muria 🎗 (@ReinaMandarina) October 29, 2017

“¿Butifarrada? Los pobres cerdos no tienen la culpa, soy vegana”, escribía una ofendida Vega, que al igual que otra de las seguidoras anteriores, utiliza como foto de perfil un cartel pidiendo la libertad de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.

Botifarrada? Els pobres porcs no tenen cap culpa! 💔 Soc vegana — Vega (@Veganatural) October 29, 2017

“Los otros animales”

Aunque quizá la respuesta más curiosa de todas las recibidas sea la aportada por un perfil que se define como el sector animalista de la propia ANC, y que demandaba “#Llibertad para los Jordis respetando la vida de los otros animales también”.

De momento, y a pesar de la poco entusiata acogida, parece que la ANC mantiene para este martes su butifarrada en el pueblo de Vic.