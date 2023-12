‘Caso Oltra’: El abogado de la menor dice que la Consejería debería haberla protegido

Manuel Salazar, el abogado de la menor abusada por el ex marido de Mónica Oltra en un centro de menores tutelado por la Generalitat Valenciana, ha mostrado su satisfacción por la decisión del Tribunal Supremo de desestimar el recurso del condenado para que se repitiera el juicio, tal como ha adelantado este miércoles OKDIARIO. No obstante Manuel Salazar ha matizado que «hubiésemos estado más satisfechos si la Consejería hubiese protegido a la menor», en una clara alusión al departamento que Mónica Oltra dirigía.

Además, ha agregado que el informe policial acerca de los correos internos de la Consejería en torno a este caso no revela que no hayan existido, sino que hay una cifra de unos 40.000, según ha dicho, que fueron borrados y no han podido recuperarse.

Teresa ha llegado a la Ciudad de la Justicia de Valencia poco antes de las 17:00 horas, que era la fijada para que iniciase su declaración en calidad de acusación. Iba muy seria y en silencio, como se puede ver en el vídeo que ilustra esta información.

La de Teresa T., la víctima, era la declaración más esperada del denominado caso Oltra. Lo investiga un juzgado de Valencia para conocer si cargos y/o personal de la Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas, que ella dirigía, supuestamente ocultaron las denuncias de la entonces menor por los abusos sexuales que sufría de un educador en un centro de acogida tutelado por la Generalitat Valenciana.

Además, Monica Oltra está imputada en este caso por los supuestos delitos de prevaricación, abandono de menores y omisión del deber de perseguir delito.

De momento, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ya ha confirmado la condena de cinco años de cárcel al ex marido de Mónica Oltra, por abusar sexualmente de una menor tutelada en un centro de Valencia. Así, los magistrados Pablo Llarena, Vicente Magro y Ana Ferrer, esta última ha sido la ponente, han denegado la petición del condenado de repetir el juicio para que declare la víctima nuevamente, como se ha indicado con anterioridad.