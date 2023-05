El candidato del PP en Asturias se vuelca en el voto exterior porque será un «plus» para derrocar a Barbón

El aspirante del PP a la Presidencia del Principado de Asturias, Diego Canga, afirmó este miércoles que su candidatura está volcada en el voto exterior porque será crucial en el resultado de las próximas elecciones autonómicas del 28 de mayo en esta comunidad. Así se pronunció sobre el vaticino de los sondeos en esta región, donde si bien «el partido está muy apretado», «ninguna encuesta incluye el voto exterior», enfatizó en un desayuno informativo en Madrid, donde ha sido presentado por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Canga, ex jefe de Gabinete del ex vicepresidente de la Comisión Europea y ex comisario europeo de Industria, Antonio Tajani, hoy ministro de Exteriores de Italia, remarcó que el voto exterior en Asturias supone el 13% del electorado, por lo que confía en que este porcentaje sea determinante para llegar a la Presidencia del Principado, ahora en manos del socialista Adrián Barbón.

«No solamente voy a votar en el exterior, he ido a países latinoamericanos donde viven grandes comunidades de asturianos y Barbón no ha ido nunca. El voto exterior nos puede dar ese plus, yo en Europa soy muy conocido, nos podría dar ese cambio electoral por el bien de Asturias», destacó

No obstante, el candidato popular afirmó que también se está produciendo trasvase del PSOE al PP en Asturias, al igual que en el resto de España, y presentó como credenciales de su perfil «transversal» tanto haber sido condecorado por el Gobierno asturiano del ex presidente socialista Javier Fernández como no estar afiliado al PP. Por contra, de Barbón dijo que en lugar de gestionar, lo que ha hecho ha sido «vivir de la política» como un «orfebre de la palabrería».

Despoblación

Asimismo, Canga quiso detenerse en la «demografía», que calificó como el principal problema que afecta a Asturias. Ante ello, avanzó su compromiso de crear una Consejería de Reto Demográfico, que tendría como competencias la natalidad, la emigración, la despoblación y la «economía plateada». Sobre este último concepto, manifestó que «la población más envejecida puede ser un reto, una oportunidad de crecimiento». Esta cartera trabajaría en coordinación con las consejerías de Hacienda y Mundo Rural, ya que «si no hay reactivación económica, la sangría demográfica seguirá», advirtió Canga.

Además, Canga planteó otros ejes centrales de su proyecto como deflactar el IRPF, rebajas fiscales, reducir la burocracia, fomentar el empleo, «estimular a las empresas» y «competir todos los días por los fondos europeos». «Asturias avanza a la pata coja y yo quiero hacer que avance a las dos patas», subrayó.

A pregunta de OKDIARIO sobre su plan para acabar con el enchufismo y el clientelismo socialista del Gobierno de Barbón, el aspirante del PP también puso de relieve la necesidad de implementar un sistema de «examen» de las capacidades de los altos cargos antes de acceder al puesto. Algo similar a la prueba que él mismo superó y que se lleva a cabo en la UE desde hace «veinte años».

Por su parte, en la presentación del candidato en el desayuno organizado por Nueva Economía Fórum en el hotel Mandarin Oriental Ritz, Feijóo celebró la llegada a la política de Diego Canga por su amplia trayectoria de gestión tras haber ocupado puestos de alta responsabilidad en la UE. El líder del PP le agradeció que haya dado un paso adelante, poniendo su «prestigio y talento» al servicio de Asturias y de España.