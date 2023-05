Génova marca la Comunidad Valenciana como la gran meta del 28M y volcará a Feijóo en la campaña de Mazón

Génova ha identificado la Comunidad Valenciana como la gran meta a alcanzar por los populares en las elecciones del próximo 28 de mayo. Así se desprende de la agenda que tendrá el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de aquí al día de los comicios, según el calendario que ha dado a conocer este lunes el coordinador del partido y jefe de campaña, Elías Bendodo.

En rueda de prensa en Génova, Bendodo ha avanzado Feijóo estará apoyando al candidato del PP a la Generalitat, Carlos Mazón, frente al Gobierno socialista de Ximo Puig tanto el día de la pegada de carteles (11 de mayo) como el último día de campaña (26 de mayo). Y sobre todo, le brindará el mayor acto de los populares en estas semanas, el mitin central de campaña que tendrá lugar en la Plaza de Toros de Valencia el sábado 20 de mayo, que también servirá de escaparate a la candidata del PP a la alcaldía de esta ciudad, María José Catalá, que hace tándem con Mazón en la apuesta ganadora de Génova para este territorio.

La Comunidad Valenciana es la presa más preciada para los estrategas de Génova, teniendo en cuenta que una victoria aquí acercaría a Feijóo a la Moncloa en las generales previstas para finales de año. Como dato significativo, nunca el PP ha concurrido a unas generales con la Comunidad de Madrid, Andalucía y la Comunidad Valenciana en el bote, de ahí que Génova esté dispuesta a poner toda la carne en el asador para que Mazón sea presidente regional (ahora está al frente de la Diputación de Alicante) y juegue un papel determinante para abrir a Feijóo las puertas del Gobierno de España.

En concreto, según ha precisado Bendodo, Feijóo «se va a involucrar al máximo y va estar en todas las comunidades autónomas, en Ceuta y Melilla desde este lunes hasta el 28M», sumando hasta «medio centenar» de actos en estas semanas, con tres o incluso cuatro paradas en la misma jornada. El líder del PP estará el día de la pegada de carteles (jueves 11 de mayo) en Valencia y por la tarde en Badajoz (Extremadura), donde los populares harán el acto simbólico de arranque de campaña.

Cierre en Madrid

Al día siguiente (viernes 12 de mayo), el primero de la recta final hacia las urnas, Feijóo estará en Castilla-La Mancha, otro territorio que tendrá fuerte protagonismo y donde el presidente del PP también se implicará especialmente, al igual que en Aragón, Extremadura y Cataluña, donde repetirá. En Castilla-La Mancha, Feijóo estará también estará el último día de campaña, antes de desplazarse a la Comunidad Valenciana y acabar la jornada en Madrid, con el cierre final junto a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde, José Luis Martínez-Almeida.

De este modo, Feijóo visitará hasta nueve comunidades autónomas diferentes en la última semana de campaña. «Feijóo suma en cada rincón de España, mientras Sánchez resta. Sánchez es hoy es un activo tóxico y la primera víctima del sanchismo es el Partido Socialista», ha enfatizado Bendodo en rueda de prensa, remarcando que los barones socialistas no quieren al líder del PSOE en sus mítines porque supone un «lastre», como ya demostraron con notables ausencias en la Convención municipal que Ferraz celebró hace unas semanas en Valencia.

«Sin fisuras»

Además, Bendodo ha puesto de relieve que el PP se presenta a estas elecciones «como un bloque unido y sólido, todos remando en la misma dirección, sin fisuras, con un gran clima de entendimiento, como vimos en la Intermunicipal de febrero en Valencia», ha destacado, recordando así la foto de la unidad de Feijóo con los ex presidentes José María Aznar y Mariano Rajoy, imagen que no tuvo Casado. Precisamente, tal y como publicó OKDIARIO, Aznar y Rajoy también tendrán una intensa agenda en esta campaña, donde el primer objetivo del PP, ha dicho Bendodo, es ganar unas elecciones como las del 28M, algo que no ocurre desde hace siete años.