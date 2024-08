La calle responde tras no declarar Sánchez sobre los negocios de su mujer: «Tiene mucho que ocultar»

El pasado martes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se negó a declarar ante el juez Juan Carlos Peinado, quien investiga a Begoña Gómez por tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Por ello, OKDIARIO ha salido a la calle a preguntar si el hecho de que Sánchez no colabore con la justicia –a pesar de que dijo en una de sus cartas a la ciudadanía todo lo contrario– significa que tiene algo que ocultar. Muchas de las personas con las que ha podido hablar este periódico lo tienen claro: «Son culpables».

Todos los testimonios recogidos coinciden en lo mismo: «Algo está pasando para que no hable», decía uno de los señores entrevistados por este periódico. «Sánchez a la cárcel y su mujer a la cárcel», así de rotunda era otra de las personas que atendieron a la reportera. El instructor se desplazó este martes al Palacio de la Moncloa, donde llegó con media hora de antelación para tomar declaración testifical a Pedro Sánchez, a las 11:00 horas.

A la declaración de Pedro Sánchez asistieron las defensas de los tres investigados -Begoña Gómez, el empresario Juan Carlos Barrabés y el rector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Joaquín Goyache-, el fiscal José Manuel San Baldomero, y la abogada de Vox, Marta Castro, en representación de las acusaciones populares. Todo ello para que la declaración no durase más de 2 minutos y para que después se pusiera una querella desde la Abogacía del Estado al propio Juez Peinado. «Nos están engañando si no, ¿por qué tienen tanto miedo?», reflexionaba otro de los señores entrevistados.

Que Pedro Sánchez tiene algo que ocultar no es sólo la sensación de las personas que han atendido a OKDIARIO, sino de muchas que sin micrófonos lo dicen claro: «Hace mucho tiempo que nos mienten, esto no viene de ahora, ya nos esperamos cualquier cosa», decía una señora fuera de cámaras. Otro joven ha comentado que está en su derecho a no declarar a pesar de que la sociedad no lo apoye: «Yo no entiendo tampoco por qué lo hace, pero bueno», relataba. No tan comprensivos se mostraban otras personas: «A la cárcel pero ya, estamos hartos de sus cambios de opinión, lo que escribe con la mano lo borra con el codo», argumentaba un señor, mostrando su total desacuerdo con este Gobierno.

Querella de VOX

Vox ha presentado su querella ante el Tribunal Supremo por prevaricación administrativa y malversación contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el ministro de Justicia, Félix Bolaños, y el abogado general del Estado, David Vilas Álvarez, por la «utilización arbitraria» de medios legales del Estado para intereses políticos del presidente socialista. Entiende Vox, según el texto al que ha tenido acceso en primicia OKDIARIO, que la querella de la Abogacía del Estado contra el juez Juan Carlos Peinado, al que acusan de prevaricación por hacer declarar a Sánchez por el caso Begoña Gómez, sólo busca «desviar la atención mediática». Vox solicita que se interrogue a los querellados por este motivo y pide saber el coste para el Estado de esta actuación.

Como ya ha comentado este periódico, el documento desarrolla en 31 páginas los argumentos legales contra Sánchez, Bolaños y la Abogacía del Estado por lanzar una persecución contra el juez Peinado, de quien entienden que no ha trasgredido ningún procedimiento legal al llamar a declarar a Pedro Sánchez y por la forma -presencial- en la que se produjo dicha declaración.

Cabe recordar que Sánchez intentó declarar por escrito, y que tras rechazarse esa posibilidad, lo hizo en persona en una dependencia de Moncloa. Se acogió a su derecho a no declarar, en condición de cónyuge de la investigada Begoña Gómez. Sin embargo, Moncloa tenía lista de antemano la querella de la Abogacía del Estado contra Peinado, que se anunció justo después de sentarse frente al juez Peinado.

Vox solicita en su querella contra Sánchez que se entreguen todas las comunicaciones mantenidas entre Moncloa y la Abogacía del Estado por este asunto. Además, pide que se llame a declarar a los tres querellados para que aporten luz sobre cómo se produjo esa querella contra Peinado.

El partido de Santiago Abascal señala en su escrito que Moncloa «utiliza de forma indebida e ilícita, los recursos puestos a su disposición para el desarrollo de su función, destinándolos en interés personal y familiar para atacar a un Magistrado que investiga a su mujer y además, socavar la independencia judicial y el principio de separación de poderes».