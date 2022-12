Belarra reivindica su gestión usando a su bebé en su despacho del Ministerio

Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, ha compartido unas fotografías en sus redes sociales en las que muestra a su bebé de menos de dos meses de edad sobre la mesa de su despacho oficial. Antes de presentar el proyecto de ley de familias en una rueda de prensa, la también líder de Podemos instrumentaliza a su retoño para defender su decisión de no agotar la baja maternal.

El bebé que nació el pasado 21 de octubre aparece sobre un cambiador de viaje, es decir, una colchoneta muy fina para poner a la criatura durante unos segundos mientras se le cambia de ropa. Este artilugio no está pensado para tiempos largos. Belarra posa frente al fotógrafo leyendo papeles mientras su hijo no tiene sujeciones que impidan caídas. «Para dejar un mundo mejor a las que vienen. Por eso hacemos lo que hacemos. Preparando la rueda de prensa del gobierno sobre la ley de familias con mi pollito al lado», escribe la ministra junto a las instantáneas.

Aunque los líderes de Podemos se han rasgado las vestiduras habitualmente por la privacidad de sus hijos, ahora Ione Belarra vuelve a poner en el foco a su segundo bebé. Cabe recordar que Pablo Iglesias e Irene Montero llevaron a OKDIARIO ante los tribunales de Justicia por una investigación periodística sobre la contratación de una niñera sin licencia. El periodista quedó absuelto por la Audiencia de Madrid.

Justificación

Belarra ha protagonizado esta semana una importante polémica por no acogerse a los derechos laborales que le permiten estar varios meses de baja. Preguntada en rueda de prensa por si no es contradictorio apostar por la conciliación y, al mismo tiempo, suspender su baja por maternidad, Belarra ha negado que esto sea así. Asegura que tiene «un permiso parcial», y ha criticado que esta pregunta se plantee a una ministra mujer y no a un ministro hombre que ha sido padre.

«No es cierto, yo estoy en un permiso parcial, aunque me gustaría disfrutar de mi permiso de otra manera, pero he disfrutado de las primeras seis semanas con algunas obligaciones que el cargo exige. Me gustaría preguntarme si esa pregunta se la harían un ministro que fuera hombre, como ha habido casos, a mi compañero Alberto Garzón creo que nunca se le hizo esta pregunta y eso también requiere una reflexión», comentó la ministra.

A juicio de Belarra, el «escrutinio de la vida personal de las ministras, con ‘a’, no es igual que el de los ministros» aunque, de todas formas, ha recordado que su hijo recién nacido «también tiene un padre» con el que aspira a «ejercer la corresponsabilidad». «Eso sin duda es un buen ejemplo», ha esgrimido.

Críticas

Los comentarios críticos no se han hecho esperar. «Montaje y teatro ridículo e innecesario. Cuéntale eso a las madres que trabajan de verdad», afea una usuaria de Instagram. «Alucino con esta chica sólo 6 semanas de baja pudiendo disfrutar las 16. Se lleva el bebé al trabajo. Imagino que lo pone ahí para la foto y ahora llama a la cuidadora para que se lo cuide. Menuda diferencia con el resto de trabajadores con los que sería impensable y muy poco profesional. Podemos siempre con dos varas de medir», agrega otro.

«Bonita instrumentalización del bebé para la foto, Ione», «Postureo, postureo y más postureo. No podemos más» o «Cuanto daño hacen las madres y padres que no disfrutan y dedican todo el permiso de maternidad para cuidar de sus peques. Y luego se os llena la boca hablando de conciliación, ¡increíble!» son otros comentarios recabados.

Precedentes

La imagen recuerda a la que protagonizó la diputada de Podemos Carolina Bescansa acudiendo con su bebé en brazos a tomar posesión de su cargo en el Congreso de los Diputados. Una instantánea que desató todo tipo de comentarios. En todo caso, el gesto ya entonces, en 2016, se descubrió que no era innovador, único o rompedor. Antes de ella ya fueron numerosas las políticas que no dudaron en hacer lo mismo, acudir a su puesto de trabajo llevando consigo a sus hijos. La diputada italiana Licia Ronzullila, parlamentaria de IU Ángeles Maestro en 1991 o, entre otras, la política argentina Victoria Donda también protagonizaron momentos similares.