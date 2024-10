Enganchón en el Congreso de los Diputados entre la líder de Podemos, Ione Belarra, y la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, a cuenta del número de propiedades que tiene la dirigente socialista. La diputada podemita ha cargado contra Rodríguez por tener tres pisos en propiedad, a lo que la ministra de Vivienda ha respondido recordando el chalet de Galapagar del ex líder de Podemos y ex vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, y de la eurodiputada Irene Montero. Ione Belarra e Isabel Rodríguez coincidieron en el Gobierno de Pedro Sánchez hasta noviembre de 2023, cuando se certificó la salida de Podemos del Ejecutivo.

Este enfrentamiento ha tenido lugar este miércoles en la Cámara Baja, durante una comparecencia en el hemiciclo de Isabel Rodríguez, a petición de ERC y Bildu, para «dar explicaciones en relación con la inacción del Gobierno y la falta de medidas tendentes a posibilitar el acceso de la ciudadanía a una vivienda digna».

En su intervención, la diputada de Podemos ha defendido las medidas que propone su formación, como la intervención del mercado para regular los precios del alquiler. » Intervenir el mercado, ministra, sirve. Pero ustedes no quieren hacerlo porque están trabajando para los rentistas y los rentistas son una clase parasitaria», ha señalado. Ha sido en este momento cuando Ione Belarra ha recordado los pisos que tiene Isabel Rodríguez y el resto de miembros del Gobierno y de la Cámara Baja. «Y ustedes, ministra, defienden a los rentistas porque son rentistas, como los miembros del Gobierno que tienen hasta cinco viviendas para alquilar, como usted, que tiene tres viviendas, como el presidente del Gobierno, como el 20% de los diputados y diputadas socialistas que declara rentas del alquiler», ha afirmado la dirigente podemita.

La ministra socialista, en su discurso, no ha dejado aprovechar la oportunidad para recordar el chalet de Galapagar que Pablo Iglesias e Irene Montero adquirieron en 2018 valorado en 1,2 millones de euros, de 268 metros cuadrados construidos y más de 2.000 metros de parcela, tal y como reveló OKDIARIO en su momento. «Usted le interesan mucho mis propiedades. Yo le diré que con mis tres propiedades que usted ha mencionado no tengo ni para pagar la mitad del chalet de Galapagar. Lo siento, no me llega», ha recalcado Isabel Rodríguez en su réplica a Ione Belarra, provocando los aplausos de la bancada socialista.

La dirigente socialista ha lamentado también el tono adoptado por la líder de Podemos tras haber coincidido ambas en el Gobierno de Sánchez no hace tantos meses. «Y lamento, señoría, créame que lo lamento porque como decía esta mañana la vicepresidenta primera, hemos compartido gobierno y en esa época yo era la portavoz de Gobierno y creo que siempre las traté a ustedes con el respeto que me merecen, pero que incluso hice un esfuerzo en defenderlas a ustedes cuando las atacaban personalmente», ha señalado.

Los socios del Ejecutivo de Sánchez también han pedido la comparecencia de la ministra de Vivienda en el Congreso por unas declaraciones que realizó que realizó el pasado 25 de septiembre y en las que pidió «solidaridad» a los propietarios para regular los precios del alquiler. «España es un país solidario y, en su mayor parte, el parque de vivienda en alquiler pertenece a propietarios particulares, a pequeños propietarios. Yo les pido que se hagan cargo de esta causa, de esta necesidad social y que valoremos esas rentabilidades en términos sociales, que esos precios estén de acuerdo con las capacidades de los españoles y españolas», aseguró en una entrevista concedida a la Cadena SER.

Isabel Rodríguez ha lamentado que Podemos utilice estas palabras en su contra. «Lamento que usted intente manipular declaraciones mías para sacar un poquito de rendimiento político y partidario. Lo siento», ha afirmado, provocando los aplausos de la bancada del PSOE.

3 pisos y 4 inmuebles

Isabel Rodríguez es propietaria de tres pisos en Ciudad Real, dos de ellos al 50% y otro lo posee al completo. Rodríguez posee también dos plazas de aparcamiento, una a medias y otra al 100%, y dos trasteros, de los que también posee la mitad de cada uno de ellos.

La semana pasada, defendió que como ministra de Vivienda intenta «dar respuesta al sufrimiento de la gente» por la crisis del mercado inmobiliario en España, mientras cuenta con tres viviendas y otras cuatro propiedades inmobiliarias. «A mí la única tensión que me preocupa es la del precio del alquiler», señaló en una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

«Lo hemos hecho con medidas que entre otras cosas persiguen dar respuesta a muchos fraudes con los que hoy se están encontrando ciudadanos que están buscando un piso de alquiler», esgrimió.