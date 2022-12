Begoña Trigo: «Esta candidatura pone el acento en la responsabilidad social del Colegio de Abogados»

Begoña Trigo (1972) es abogada con una larga trayectoria profesional de 21 años en el ejercicio de la abogacía en San Martin de la Vega. Creó su propio despacho (BTA Abogados) tras pasar por la Audiencia Provincial de Madrid. Esta es su tercera candidatura a decana del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid.

PREGUNTA.- ¿Para qué se presenta a las elecciones del Colegio de Abogados?

RESPUESTA.- Somos 13 abogados de oficio de los 14 que formamos la candidatura y llevamos más de 35 años ejerciendo. En nuestro día a día sufrimos bastantes situaciones, tenemos que esperar muchas horas de espera, de entrar en los juzgados. A veces recibimos contestaciones o tratos de mala cortesía. Si estamos enfermos no nos reconocen, cuando el hecho de presentar la baja es un documento más que suficiente para suspender entrevistas o suspender los plazos. Todas estas situaciones las estamos viviendo todos los días y éste es el detonante, porque a lo largo de los últimos 20 años prácticamente no hemos mejorado nuestra consolidación de derechos. Este ha sido el detonante para presentarnos a la candidatura e intentar lograr ya de una vez por todas evolucionar en la consolidación de nuestros derechos.

P.- La sociedad ve a la figura del abogado muy distante o poco cercana. ¿Va a tomar alguna medida para que esto cambie?

R.- Somos la única candidatura que pone el acento en la responsabilidad social del colegio de los abogados. La sociedad nos debe mucho a la abogacía en general, tanto a los abogados de grandes despachos como a los de los pequeños y medianos. Porque con nuestras alegaciones y nuestras intervenciones en los juicios conseguimos sentencias que afectan a todos los abogados. Vemos que hay despachos, grandes corporaciones y pequeños y medianos bufetes que se dedican a combatir la utilidad de las cláusulas hipotecarias en las cláusulas suelo. En definitiva, son temas que afectan a la sociedad. Nosotros, en nuestro programa, tenemos una propuesta para crear un turno de oficio específico para combatir las reclamaciones de la Agencia Tributaria. Todos conocemos la voracidad de la Agencia Tributaria en los últimos años y muchos la padecemos y no hay ninguna institución, ningún organismo que sea un punto de resistencia a estos abusos. Los ciudadanos tienen que conocer esta labor y tienen que por ello respetarla, porque muchos desconocen cuál es la labor de la abogacía.

P.- ¿Esto puede ser porque pocas personas conocen la labor del abogado?

R.- Sí, realmente lo que se conoce o la idea que tiene la ciudadanía del abogado es la gran corporación, la figura del abogado que sale en las películas que gana mucho dinero. Nosotros no nos enfrentamos a grandes corporaciones, las respetamos y entendemos que tienen su lugar y yo personalmente estoy muy contenta de que existan, pero ellos no padecen los problemas que padecemos el 90%, el resto de los abogados que ejercemos, aunque si van a juicio sí que lo padecen.

P.- En ocasiones ha comentado que la abogacía le hace falta un cambio de ciclo. ¿Se refiere a un cambio de actitud, de generación o un poco de todo?

R.- Hemos hablado expresamente, como tú bien dices, de cambio de ciclo. Entendemos que lo necesita tanto la abogacía como la sociedad. Estamos en un punto en el que hay que evolucionar, hay que dar un paso más allá. Todavía quedan resquicios de formas, a mi juicio, en la política, en la administración, que hay que reformar y hay que mejorar. Y la abogacía no es ajena a las circunstancias sociales. Necesitamos un cambio de ciclo y terminar con el continuismo, tomar una participación activa en las instituciones civiles. Y el colegio es una de las piezas para desarrollar la democracia.

P.- ¿Cree que el hecho de que todavía no se haya implantado el voto digital puede verse como una estrategia?

R.- Yo, personalmente, pienso que sí, porque es una medida que está en los programas de años anteriores, han tenido tiempo de instalarlo y no han querido. Y creo que no es casual. No es casual porque las elecciones actualmente se ganan con 3.000 o 4.000 votos, e instaurar el voto electrónico supone democratizar el colegio, ampliar la posibilidad de voto, facilitar la posibilidad de voto. Y no creo que ese sea el objetivo de la Junta actual ni de las anteriores, porque así se controla mejor al votante.