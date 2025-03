Begoña Gómez se queda fuera del gran congreso de ONGs en el que era ponente estrella

Begoña Gómez no participará este año en el congreso organizado por la Asociación Española de Fundraising (Aefr), que tendrá lugar del 10 al 12 de junio. Se trata de la gran cita del Tercer Sector, que reúne a expertos en captación de fondos, el ámbito de negocio de la mujer de Pedro Sánchez. Esta asociación ha patrocinado, además, las distintas ediciones del máster en fundraising que Gómez dirigía hasta este curso en la Universidad Complutense de Madrid. La esposa del presidente del Gobierno figura como «socia colaboradora» de esta organización, con la que mantiene una relación muy estrecha.

Según ha podido saber OKDIARIO, Begoña Gómez estará ausente en el cartel de esta cita por segundo año consecutivo. Desde que el año pasado fue imputada por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo, no ha participado en este congreso, en el que antes ocupaba un lugar destacado. En las ediciones de 2022 y 2023, la mujer del presidente del Gobierno figuraba como uno de los reclamos del programa, ocupándose de distintas formaciones sobre Transformación Social Competitiva, su especialidad profesional, y su aplicación en el Tercer Sector.

Desde la asociación confirman que Gómez no formará parte de esta edición y lo justifican en que la selección de ponentes de cada año se ajusta a la temática propuesta. «Ella no ha propuesto nada, y nosotros tampoco», afirman. No obstante, la experta en marketing sí promociona el evento en sus redes sociales.

La colaboración de Begoña Gómez con la Asociación Española de Fundraising viene de lejos.

De hecho, fue a través de esta asociación que Gómez comenzó a organizar en la Complutense sus cursos en captación de fondos, germen de su máster. En concreto, en 2012 la mujer de Pedro Sánchez inició su colaboración con la universidad como codirectora de estudios de Formación continua de Técnico de Fundraising.

La presidenta de esta asociación era por entonces Carmen Gayo, quien fue nombrada después directora de la Oficina del Alto Comisionado para la lucha contra la pobreza infantil en el Gobierno de Pedro Sánchez.

La mujer de Sánchez ha observado cómo su trayectoria profesional se ha visto notablemente mermada desde su imputación. A principios de este curso académico, la Complutense decidió prescindir de su cátedra y de los dos másters que dirigía, alegando la falta de alumnos, pero también el daño reputacional a la institución académica por el proceso judicial en el que Gómez está inmersa.

Cabe recordar, además, que uno de los delitos que se investigan es el de apropiación indebida de la plataforma para empresas desarrollada por varias empresas para la Complutense. Begoña Gómez no llegó a registrar este software para que fuese propiedad de la institución académica, pero sí puso a su nombre una marca idéntica.