Batet no quiere ser Forcadell: cumplirá la “inédita” resolución del Constitucional

La presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, ha asegurado que «produce una honda preocupación» la «inédita decisión» del Tribunal Constitucional de paralizar la votación que incluye las dos enmiendas del Gobierno para reformar la elección de los magistrados del Constitucional. En una comparecencia nocturna de urgencia, Batet, ha afirmado que «se posibilita que la interrupción del ejercicio de la actividad legislativa esté al alcance de un solo diputado». No obstante ha garantizado que no va a desobedecer para no acabar como la expresidenta del Parlament Carme Forcadell.

Para la tercera autoridad del país, lo ocurrido esta noche, es una «potencial deslegitimación del sistema democrático». Meritxell Batet ha asegurado que «el Congreso se guía por la Constitución» y «en lealtad a todos los poderes del Estado». Por eso, con un gesto muy serio, la presidenta del legislativo ha avanzado que la Cámara acatará la resolución y cumplir con el mandato del Tribunal Constitucional. Batet también ha manifestado su interés para que los magistrados escuchen la opinión de la mesa del parlamento, que pretende personarse en el procedimiento con un recurso que presentarán en los próximos días.

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha acordado este lunes suspender de forma urgente la tramitación parlamentaria, ya en el Senado, de las dos enmiendas por las que se modifica el sistema de elección y llegada de los dos candidatos al TC que nombra el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), admitiendo así las medidas cautelarísimas solicitadas por el PP en su recurso contra dichas enmiendas.

También en el Congreso de los Diputados, antes de la declaración de Meritxell Batet, el presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos en el parlamento, Jaume Asens, ha calificado de «golpe consumado» la suspensión por parte del Tribunal Constitucional de forma urgente de la tramitación parlamentaria en el Senado de la reforma que busca renovar el órgano de garantías y ha asegurado que, en todo caso, son los jueces con un mandato caducado quienes tienen una «actitud sediciosa».