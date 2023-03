La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha pedido que se dé curso, a la mayor brevedad posible, a la petición de la juez que instruye el caso Mediador, quien ha solicitado acceder a los efectos que el ex diputado del PSOE canario Juan Bernardo Fuentes Curbelo, el Tito Berni, se dejó en el despacho que venía ocupando en la Cámara hasta que dejó su acta el pasado 14 de febrero.

Recordemos, que desde que comenzó la investigación judicial, en enero de 2022, la Fiscalía no ha pedido medidas provisionales contra Fuentes Curbelo, alias el Tito Berni, quien, por otra parte, sigue libre gracias a que el fiscal tampoco ha pedido prisión provisional tras el intenso interrogatorio del diputado en que la juez respondió con vehemencia con un «todo es mentira» a los argumentos del Tito Berni. Sin embargo, el general de división de la Guardia Civil, Francisco Javier Espinosa, también implicado en la trama, sigue en prisión.

Se da la circunstancia de que la juez no puede enviar al Tito Berni a prisión si no lo pide la fiscalía, y su desacuerdo fue de tal calibre que lo reflejó en uno de sus autos: «En contra de la valoración del Ministerio Fiscal, sí existe peligro de destrucción de pruebas (por parte del diputado) dada su posición en las islas, sus distintos cargos políticos, y sus amplias relaciones». Además, la juez añade: «A juicio de esta titular es aconsejable su ingreso en prisión (del diputado) y no su puesta en libertad, al menos en esta fase de investigación, pero por imperativo legal esta titular no puede acordarla en discordancia absoluta con lo solicitado por el Ministerio Fiscal».

Por lo que respecta a la decisión de Batet, fuentes de la Presidencia del Congreso, este lunes ha llegado a la Cámara Baja el auto de la magistrada del Juzgado de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife, Ángeles Lozano Cáceres, en el que se pide autorización para la entrega de los efectos personales del Tito Berni, presunto cabecilla de la trama Mediador, que aún están en el citado despacho.

Tras la recepción de dicho auto, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha remitido un oficio a la Comisaría del Congreso y a la Secretaría General de la Cámara, acordando que se dé cumplimiento a la mayor brevedad posible a lo solicitado por el órgano judicial. También ha comunicado el acuerdo adoptado a la magistrada.

Despacho cerrado

En su auto, la juez relata que ya contactó directamente con la Comisaría Especial del Congreso para pedir información sobre los efectos que pudieran existir en el despacho y desde la Carrera de San Jerónimo le contestaron sin problema.

En concreto, en el antiguo despacho de Fuentes Curbelo, el Tito Berni, que está cerrado y que no se ha asignado a ningún otro diputado, se quedó el ordenador de sobremesa propiedad de la Cámara que él usaba y otra serie de efectos personales. En su detención, la jueza ya intervino el móvil del Congreso que utilizaba el ex parlamentario.