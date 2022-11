Los barones del PSOE rechazan la foto de Pedro Sánchez con ellos detrás

Pedro Sánchez celebrará, junto a todos los barones y la plana mayor del PSOE, el tercer aniversario de su victoria en las elecciones generales del 10 de noviembre de 2019. Estarán todos. No tienen otra opción. Ferraz ha obligado a los presidentes autonómicos a viajar a Madrid ese día para arropar al presidente en un acto que servirá también para dar el pistoletazo de salida a la campaña de las municipales y autonómicas. Pero a dos semanas del mitin, en la Feria de Madrid, los barones empiezan a poner sus condiciones para estar presentes. La principal: que la escenografía no sea similar a la de otros actos similares. Que no tengan que estar durante más de una hora compartiendo escenario con a Sánchez.

Y es que hay temor entre los dirigentes territoriales al discurso que pueda hacer el jefe del Ejecutivo en el mitin. A que, con ellos detrás como suele ser habitual, se ponga a criticar las bajadas de impuestos que han hecho algunos de los mandatarios autonómicos, como el valenciano Ximo Puig o el manchego Emiliano García-Page. O que, como viene haciendo en los últimos días, defienda la reforma del delito de sedición «cuanto antes», como dijo él mismo en Sudáfrica, pese al rechazo que genera entre los barones de cara al efecto que puede tener en sus resultados electorales. Los ánimos están muy caldeados en el Partido Socialista y el miedo a que las decisiones de Moncloa puedan hacer perder gobiernos municipales y autonómicos está muy presente.

El lugar elegido para este acto electoral socialista, Ifema, es el mismo lugar en el que fue reelegido secretario general del PSOE tras las primarias contra Susana Díaz, y en el que será encumbrado líder de la Internacional Socialista a finales de este mes. El secretario general quiere aprovechar la ocasión, en plena ofensiva contra el PP por la ruptura de las negociaciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), para demostrar una «unidad» que ponen en cuestión a menudo los barones que estarán presentes. Y presentar al PSOE como un «partido compacto» tras los cambios realizados en verano en la Ejecutiva Federal, con un discurso muy centrado en la acción de Gobierno.

En la Feria de Madrid, Sánchez, aspira a congregar más de las 3.500 personas que fueron al acto de homenaje de Felipe González en Sevilla el pasado sábado. Por eso, se están ya organizando autobuses desde varios puntos de la Comunidad de Madrid pero también desde otras comunidades autónomas. Cada federación tiene la obligación de traer como mínimo un autobús lleno de militantes que sufragará el Partido Socialista. La dirección federal ya ha pedido a todos los barones que se movilicen, aunque no hay mucha voluntad de hacerlo. Es un acto que, como reconocen, «no va con nosotros, es de autobombo del presidente». Ferraz se ha marcado como objetivo superar las 5.000 personas y acercarse a las 10.000 en un pabellón que, según el montaje, tiene capacidad para 15.000 personas.