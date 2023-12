Baraka’s: así es el bar donde los manifestantes de Ferraz reciben apoyo y se les reparten bolsas de uvas

En la calle Ferraz de Madrid, frente a la sede nacional del PSOE, se sitúa un pequeño bar-restaurante regentado por dos hermanas melillenses que se ha convertido en un referente para todos los manifestantes que se concentran cada tarde contra el Gobierno de Pedro Sánchez. Se trata del Baraka’s, un establecimiento de estilo moderno que lleva abierto apenas unos meses y que esta Nochevieja se convertirá en el inicio de las «Uvas en Ferraz», la gran protesta de Año Nuevo que organiza la asociación juvenil Revuelta. «Hemos repartido ya 100 bolsas de uvas», revela Nabila Baraka, una de las dueñas del local.

Nabila afirma que estuvieron a punto de cerrar el negocio al inicio de las protestas pero que aguantaron y que tanto los vecinos como la policía y los manifestantes les han ayudado a sobrevivir. Ella misma defiende las protestas porque reconoce que la manifestación es un derecho constitucional. «Son manifestaciones de unas personas que están expresando un sentir. No lo quiero llamar protestas. Es un derecho que la gente se manifieste», señala.

En este sentido, no culpa a los manifestantes de que su negocio haya languidecido estos meses debido a que se encuentra aislado en mitad del cordón policial, sino que carga contra el Gobierno por no ayudar a los comercios. «Estoy muy enfadada con el Gobierno porque tienen abandonada la calle Ferraz. Llevamos meses con la calle cortada a partir de las siete de la tarde. La manifestación es un derecho y no se puede prohibir, y el Gobierno tiene que ocuparse de los comercios», reclama.

Su defensa a favor de las protestas en Ferraz es firme y argumenta que no se trata de «una algarada», sino de un grupo de personas que quieren «hacerse oír» y que están indignadas con la actual situación política y económica que atraviesa España. «No entiendo que se haga lo contrario a lo que siempre se ha defendido en España. Si te cuento lo que pienso abiertamente, el lunes no vengo a trabajar. Hemos llegado a tener 24 lecheras de la Policía en 200 metros cuadrados. La mayoría son señores mayores rezando de rodillas ¿estamos locos?», denuncia Nabila mientras prepara la barra de su local para el servicio de comidas.

Son las dos de la tarde y Nabila recibe a un par de clientes que quieren comer el menú del día: un tradicional potaje de judías blancas y risotto de segundo. Sólo dispone de dos empleados, un cocinero y un camarero, porque asegura que ha tenido que reducir a la mitad su plantilla en cuestión de dos meses. Emocionada, explica a OKDIARIO que los manifestantes han tenido la deferencia de saber que lo estaba pasando mal: ahora va a dar de comer a 46 comensales en Nochevieja, una facturación que supera los 2.000 euros en apenas unas horas.

«Ahora somos la mitad de la plantilla. Nochevieja es un respiro, no tanto económico sino por la sensación de decir por primera vez: estamos llenos. Fue emocionante», explica.

Cabe decir que el Baraka’s no sólo obtuvo ingresos de los manifestantes. Los cientos de antidisturbios que se han llegado a concentrar en la calle para proteger la sede socialista también han entrado a consumir casi a diario. Así lo afirma su dueña que asegura que «comen, meriendan y desayunan aquí». Además, asevera que la Policía Nacional ha facilitado que algunos clientes pudiesen ir a su negocio abriendo las vallas.

Ahora bien, a pesar de que su establecimiento vaya sobreviviendo, Nabila ha tomado la iniciativa y ha creado una asociación de damnificados de Ferraz que ha llegado a reunirse con cargos del PSOE y Más Madrid. «El PSOE nos aseguró que pedirían una ayuda directa de 500.000 euros para todos los negocios de la calle», dice esperanzada la empresaria.

Precisamente esperanza es lo único que les queda a la mayoría de los empresarios de la zona que han visto mermados sus ingresos desde hace dos meses. El Baraka’s, de momento, se mantiene vivo e incluso comienza a levantar cabeza. No en vano su nombre, de origen marroquí, significa suerte y fortuna divina, una bendición.