El ex presidente del Gobierno José María Aznar ha firmado un comunicado como miembro del Grupo Libertad y Democracia, junto con otros ex mandatarios, llamando a la comunidad internacional a no reconocer ni el proceso electoral convocado en Venezuela para el 28 de julio ni los resultados que surjan «de esa manipulación» del régimen chavista de Nicolás Maduro.

Así se recoge en el texto de la agrupación en el que además instan a la comunidad a que se garantice el «regreso de la democracia a Venezuela» y se exija el cumplimiento de los Acuerdos de Barbados para que Estados Unidos reimponga «todas las sanciones al régimen que claramente ha violado los acuerdos».

Grupo Libertad y Democracia ha mostrado su «gran preocupación» por el comportamiento atrabiliario del dictador de Venezuela, Nicolás Maduro» tras convocar elecciones el 28 de julio, precisamente el mismo día del nacimiento de Hugo Chávez, «cercenando que figuras políticas como María Corina Machado, quien obtuvo más del 92% en las votaciones del mes de octubre de 2023, a pesar de todas las obstrucciones del régimen, pueda participar en esas elecciones con plenas garantías», recoge el comunicado.

Por ello, y «ante la reiterada falta de respeto por los principios democráticos, y los abusos a los derechos humanos, la represión política contra la oposición», añade el comunicado, levantan su voz para que en Venezuela «se lleven elecciones democráticas y libres», informa Ep.

«Permitir que los abusos e incumplimientos de la dictadura se impongan frente al pueblo de Venezuela, constituiría el triunfo de la opresión y, por lo tanto, es necesario no reconocer, ni el proceso convocado para el 28 de julio, ni los resultados que surjan de esa manipulación», zanja el documento.

Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha confiado en que las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio en Venezuela cuenten «con las garantías democráticas que merecen los venezolanos».

En rueda de prensa en Brasilia junto al presidente brasileño, Luiz Inazio Lula da Silva, Sánchez ha recordado que España ha venido defendiendo «la necesidad de que se celebren elecciones» en este país y por tanto «celebramos que se hayan convocado».

«Lo que queremos y esperamos, y para eso va a contribuir España es que se celebren con las garantías democráticas que merece y necesita el pueblo venezolano», ha añadido, tras ser preguntado sobre si cree precisamente que se dan las condiciones para que esto ocurra.