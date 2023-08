Ayuso: «Vivimos tiempos donde un filete, un piropo, una canción, tu coche o ser hombre es un crimen»

La presidenta de la Comunidad y del PP de Madrid, Isabel Día Ayuso, ha mostrado este jueves su respaldo al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y lo ha hecho criticando la situación en la que se encuentra el país, asegurando que «vivimos tiempos donde un filete, un piropo, una canción, tu coche o ser hombre es un crimen», y ha asegurado que Feijóo, es la mejor alternativa para luchar contra el «momento crítico» por el que pasa España.

Esta mañana la presidenta de la Comunidad de Madrid aseguraba durante su intervención en el acto de apertura del curso político del PP de Madrid, que en la sociedad actual «todo se politiza» y que estamos en un «momento crítico para España» porque «se criminaliza la vida normal y se normaliza el crimen». «Un filete, un piropo, la letra de una canción, tu coche, ser hombre, criticar al Gobierno, tener un patrimonio o pensar diferente es un crimen. Ocupar, la secesión, los insultos a la corona, beneficiar con el sí es sí, delinquir avisando de que lo vas a volver a hacer, es lo normal», afirmaba.

Por eso, Díaz Ayuso ha querido mostrar su apoyo a Feijóo asegurando que el presidente del Partido Popular está «para evitar abandonar a España en manos de un frente anti».

Para Ayuso, «la cuesta abajo por la que pretenden que discurra España con un nuevo gobierno», que es «más un frente que un ejecutivo», llevaría «a gran velocidad a un terreno muy peligroso caracterizado por la falta de convivencia, el desincentivo social, las luchas identitarias y el derribo del Estado de Derecho».

«Nos estamos encontrando por primera vez en muchas décadas con un frente, un frente que opera en contra de, no a favor de España. ¿Qué propuesta estamos oyendo en estas semanas a favor de nuestra nación? No hay propuestas. Donde los delitos, las malas prácticas, la mala gestión van a seguir ocultados porque se necesitan unos a otros, porque hay una misión anti que lo justifica todo. Hagan lo que hagan, es su bando», ha subrayado.

Ayuso ha señalado que este proyecto de bando «el fin justifica los medios» y por eso acaban «con los contrapoderes fundamentales de la democracia bajo el todo por la causa, abandonando la igualdad ante la ley, las oportunidades, la ilusión, el futuro».

«Yo no he escuchado aún a Sánchez ni a sus socios hablar de nada para el conjunto de los españoles y por eso el PP va a ser la voz de esos millones de españoles que no quieren y que no queremos esto. Esto es lo que vamos a hablar durante este mes tan importante y que quieren borrar como todo lo que es incómodo, pero quiero que escuchen: Estamos aquí», ha remarcado la dirigente madrileña, al tiempo que ha ensalzado que Feijóo haya sido capaz en «tiempo récord» de unir al partido y ganar las elecciones.