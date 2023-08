Ayuso cierra filas con Feijóo pero avisa: «Estamos apelando de manera bisoña a un PSOE que ya no existe»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reaparecido este jueves acompañada del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, al que ha mostrado su apoyo en las negociaciones de cara a su investidura, aunque ha alertado contra apelar de manera «bisoña» a un PSOE cuyos principios «se esfumaron» y cuyos «supuestos valores socialistas ya no existen». Ambos mandatarios han comparecido este jueves en el acto de inicio de curso del PP de Madrid, donde Ayuso ha defendido que Feijóo estudie «todas las posibilidades» porque «rendirse no es una opción».

La presidenta madrileña ha lamentado que la «base social del Partido Socialista ya no es la igualdad» y ha apuntado que «no nos damos cuenta de ese cambio y estamos apelando de manera bisoña a un partido cuyos principios se esfumaron y a unos supuestos valores socialistas que ya no existen». Ayuso ha criticado que la «llamada vieja guardia del PSOE es maltratada» y ha advertido que los socialistas han «fabricado un monstruo que ya no responde a su dueño, a su creador».

«La política nacional está realmente pasando por un momento muy difícil y es que nos estamos encontrando por primera vez en muchas décadas con un frente, un frente que opera en contra de, no a favor de España. ¿Qué propuesta estamos oyendo en estas semanas a favor de nuestra Nación? No hay propuestas», ha expuesto.

Ayuso ha señalado que ante el «momento crítico que atraviesa España» Feijóo debe «estudiar todas las posibilidades para evitar abandonar a España en manos de este frente ‘anti’». Por eso, ha agregado, «rendirnos no es una opción y por eso está aquí Núñez Feijóo».

«La cuesta abajo por la que pretenden que discurra España con un nuevo gobierno que es más un frente que un ejecutivo nos llevaría a gran velocidad a un terreno muy peligroso caracterizado por la falta de convivencia, el desincentivo social, las luchas identitarias y el derribo del Estado de Derecho», ha apostillado.

Ayuso ha afirmado que Feijóo es «la garantía de que España no se desguace por cuatro votos, que es importantísimo lo que estamos viviendo: ¿cuántos atropellos jurídicos más vamos a aguantar?». En este punto, ha recordado que «Sánchez ha sido el único presidente que ha sido cuatro veces condenado por el Constitucional… ¿Qué instancias nos van a quedar cuando pasen todos los límites y en qué medio, de manera libre, vamos a poder denunciarlo?».