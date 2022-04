A punto de cumplirse un año de su arrolladora victoria y cuando apenas falta otro para que los madrileños vuelvan a las urnas, Isabel Díaz Ayuso mantiene una fortaleza inaccesible para sus adversarios. La candidata del PP volvería a ganar aventajando a toda la izquierda junta en siete diputados gracias a que conquistaría el 44,7% de los votos, el mismo porcentaje que obtuvo el año pasado, lo que le reportaría 64 diputados, según la encuesta electoral de Data10 para OKDIARIO.

El tirón electoral de Ayuso en Madrid no tiene rival. Es una realidad consolidada a la que no se le ve ninguna grieta. De celebrarse hoy las elecciones, el PP sacaría 37 escaños más que Más Madrid, 42 más que el PSOE, 49 más que Vox y 56 más que Podemos. Por tanto, la encuesta electoral deja a la presidenta madrileña en un situación envidiable, idéntica a la que disfrutó el año pasado, cuando las urnas no dejaron en la aritmética parlamentaria otra alternativa a su investidura que no pasara por que Vox votara junto a la izquierda.

La posición hegemónica que Ayuso ha devuelto al PP en la Comunidad de Madrid sólo permite pequeñas oscilaciones de voto en sus adversarios, sin trascendencia para influir o condicionar la formación del futuro Gobierno de Madrid. Así, en el bloque ideológico de la izquierda, los errejonistas de Más Madrid agrandan la ventaja respecto al PSOE, al que ya no sólo superarían en sufragios, sino también en escaños. Los que lidera Mónica García sumarían 50.000 votos más que el año pasado y escalarían hasta los 27 escaños, tres más de los que exhiben hoy en la Asamblea autonómica.

El retroceso de los socialistas no ha tocado fondo, según la encuesta electoral de Data10. El PSOE, ya sin Ángel Gabilondo y a la espera de conocer quién será su cabeza de cartel, perdería dos escaños más y se quedaría cinco por debajo de Más Madrid. Los socialistas están cada vez más lejos de recuperar una posición de segunda fuerza en la comunidad autónoma más pujante de España y que llegaron a gobernar en sus inicios.

Quien tampoco levanta cabeza en Madrid es Podemos. Después del revolcón que se llevó la candidatura de Pablo Iglesias, que terminó empujando al ex vicepresidente del Gobierno fuera de la política profesional, los morados volverían a caer y se dejarían dos de sus 10 escaños, certificando así que la alternativa a los socialistas en el ámbito de la izquierda será por mucho tiempo la que encarnan los errejonistas de Más Madrid, para disgusto del ex líder de Podemos.

Por delante de Podemos repetirá Vox, que resiste el dominio incontestable de Ayuso en la derecha madrileña y avanzaría dos escaños, hasta 15. Una cifra irrelevante para evitar un Gobierno en solitario del PP, pero suficiente para dejar el sello en cuestiones básicas como los Presupuestos regionales, como ha sucedido este año, donde la cuentas públicas han salido adelante tras un acuerdo entre los dos partidos en asuntos donde mantienen políticas similares, como la austeridad fiscal y la contención del gasto.