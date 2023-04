Ayuso: «Quiero seguir bajando impuestos, IRPF y deducciones para familias, empresas e inversores»

La política fiscal será uno de los grandes temas de la próxima campaña de Isabel Díaz Ayuso. La presidenta de la Comunidad de Madrid seguirá apostando por la bajada de impuestos que en los últimos años ha beneficiado, sobre todo, a las rentas bajas, ha dinamizado la economía, generado más riqueza y empleo y aumentado la recaudación. En esta entrevista con OKDIARIO, Ayuso asegura además que, si no la puede mejorar, acabará derogando la Ley Trans de Madrid. «Como está no se va a quedar», afirma.

PREGUNTA.- ¿Cuáles serán sus grandes promesas electorales? Sobre todo en el apartado fiscal, en el cual, el Partido Popular siempre cumple y hace crecer la Comunidad de Madrid con impuestos bajos y con una fiscalidad bastante razonable.

RESPUESTA.- Seguiremos por la misma senda, bajando impuestos en la medida de nuestras posibilidades, reduciendo burocracia…

P.- ¿Qué impuestos?

R.- Bueno, todavía tenemos margen. Tenemos que ver sobre el IRPF y sobre nuevas deducciones, sobre todo para la familia, la empresa y la atracción de talento. Vamos a ver si consigo tener una nueva deducción fiscal para atraer inversores, que ahora me lo han tumbado en la Asamblea, porque el Impuesto de Patrimonio contra Madrid hace un daño inmenso a la inversión extranjera en Madrid, que es un motor.

P.- ¿Va a rebajar el tramo autonómico del IRPF?

R.- Estamos en ello, estamos viéndolo. Pero, además, vamos a seguir, por ejemplo, con la familia. Hemos puesto en marcha un plan de natalidad. Haremos un refuerzo sin igual con la Formación Profesional. Por segundo año consecutivo, y eso es algo histórico, hay más alumnos en Formación Profesional que en Bachillerato, y eso es porque los proyectos innovadores y las startups están encontrando su sitio. La digitalización representará cerca del 40% de nuestro PIB en los próximos años, es un desarrollo impresionante. Madrid será el gran hub en Europa de la digitalización, donde se encontrarán grandes y pequeñas empresas, y eso además nos ayudará a agilizar la Administración sin dejar nunca de atender a las personas que tienen más dificultades con los temas digitales, que no son pocas. Pero gracias a la digitalización, muchos servicios públicos van a mejorar. Los médicos podrán ver tus pruebas de manera simultánea o se sabrá con antelación qué hospital tiene una mayor saturación para poder gestionar las urgencias. La digitalización te permitirá hablar a diario con tu médico, que te manden mensajes a tu móvil para avisarte de que te toca hacerte una prueba de cáncer de colon o de mama, que una persona mayor pueda hablar con un asistente a través de su teléfono de una manera muy sencilla, que sepamos en qué municipios tenemos que aumentar servicios públicos. En definitiva, ayudará mucho a mejorar la Administración, pero también a que se asienten aquí las principales empresas.

Creo que serán los mejores años para Madrid en esto, pero también quiero que siga siendo una región humana, donde el carácter social no deje de crecer, donde la infancia y la adolescencia estén atendidas, porque tienen unos problemas extraordinarios de adicción a la tecnología mal empleada o a las drogas. Esto es un gran problema y aquí hay un mensaje que están intentando trasladar a España, poco a poco, y al que me opongo absolutamente… Ya han empezado con el cannabis medicinal, intentando que esto tenga una cara sanitaria que no tiene. Ya ha pasado en otros países. Manhattan ha cambiado su olor característico por el de la marihuana y las calles de las principales ciudades de Estados Unidos y Canadá están llenas de jóvenes tumbados en las calles, personas abandonadas, con esquizofrenias, desnudas. No quiero que esto ocurra en España. Por eso, será la legislatura de la inversión, del empleo, de la propiedad, de la prosperidad, pero humanizaremos los problemas que tienen los mayores, los enfermos o los niños.

P.- ¿Va a derogar la Ley Trans de la Comunidad de Madrid que tanta polémica ha generado? La generó cuando la aprobó el Gobierno de Cristina Cifuentes y usted la ha mantenido.

R.- A ver, no la aprobó el Gobierno de Cifuentes. El proyecto de Cifuentes se llevó a la Asamblea y con los votos de Ciudadanos y del PSOE se fue a un extremo que nosotros queremos corregir. Hasta ahora no se ha podido porque hasta las últimas elecciones no tuvimos mayoría parlamentaria y entonces ya supimos de la ley de Montero. Hemos estado dándole un tiempo a ver qué hacían ellos y cómo podríamos solucionar en Madrid todos los efectos colaterales que deja. Yo soy muy clara, como está no se va a quedar. Y si no se pueden reformar los aspectos fundamentales y mejorarla, la acabaría derogando. Todo lo que sea atender a más familias me parece bien, pero lo que no es correcto es empujar a cambiarse de sexo a los jóvenes ni invisibilizar y dejar en desigualdad a las mujeres en el deporte, o la autodeterminación de género. Se están viendo circunstancias increíbles, como personas que se cambian de sexo para acceder a la función pública, que están en la cárcel o que quieren recibir una ayuda o una subvención.

P.- ¿Qué medidas concretas van a tomar para evitar estas situaciones, por ejemplo en el deporte?

R.- La autodeterminación de género depende del Registro Civil y del Gobierno, es una cuestión nacional. Pero a la hora de dictar normas en las competiciones tendremos que actuar según lo que hagan las federaciones. En todos estos debates hablamos de una minoría que impone a la mayoría. Pero la inmensa mayoría de los niños, sean homosexuales o heteros, tiene unos problemas muy concretos, como la adicción a los móviles y al consumo de contenidos dañinos para su salud, como la pornografía, la violencia o el sexo en grupo. Todo lo que está pasando ahora viene en gran parte por el consumo en los móviles. Los niños tienen unos problemas muy claros, no están incentivados, les cuesta atender en clase, y se tienen que enfrentar al problema de las drogas y saber decir no a determinados peligros. Necesito atender a la mayoría, que tiene unos problemas muy similares.